A briga entre crianças, incentivada por um motorista e que terminou com a casa e o carro dele sendo depredados, foi tema da sessão ordinária desta terça-feira, 29, na Câmara Municipal de Franca. A vereadora Marília Martins (PSol) criticou a postura dos envolvidos e afirmou que quem apoia esse tipo de comportamento precisa de ajuda profissional. “Vocês precisam de terapia”, declarou.

O caso aconteceu no último domingo, 26, na Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca. No vídeo que viralizou nas redes sociais, o motorista Márcio Benedeti, de 57 anos, incentiva seu filho de 7 anos a bater em outra criança, enquanto outros garotos assistem às agressões. “Pode bater, J***, pode bater (...) mete porrada nele”, dizia ele.

“É sério isso? Que tipo de mentalidade temos em nossa sociedade que incentiva a violência e o ódio até contra crianças. Haviam ali cinco ou seis crianças assistindo à tortura de uma outra criança menor ainda e um adulto envolvido. Isso é um reflexo da sociedade em que a gente vive”, afirmou a vereadora.