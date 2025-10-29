A briga entre crianças, incentivada por um motorista e que terminou com a casa e o carro dele sendo depredados, foi tema da sessão ordinária desta terça-feira, 29, na Câmara Municipal de Franca. A vereadora Marília Martins (PSol) criticou a postura dos envolvidos e afirmou que quem apoia esse tipo de comportamento precisa de ajuda profissional. “Vocês precisam de terapia”, declarou.
O caso aconteceu no último domingo, 26, na Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca. No vídeo que viralizou nas redes sociais, o motorista Márcio Benedeti, de 57 anos, incentiva seu filho de 7 anos a bater em outra criança, enquanto outros garotos assistem às agressões. “Pode bater, J***, pode bater (...) mete porrada nele”, dizia ele.
“É sério isso? Que tipo de mentalidade temos em nossa sociedade que incentiva a violência e o ódio até contra crianças. Haviam ali cinco ou seis crianças assistindo à tortura de uma outra criança menor ainda e um adulto envolvido. Isso é um reflexo da sociedade em que a gente vive”, afirmou a vereadora.
A criança mais nova, que sofreu as agressões, ajoelhou-se no chão e, chorando, implorou para que parassem, pedindo desculpas o tempo todo. “O menino implorando, pediu desculpas e continuou apanhando. E esse adulto lá validando essa violência, e validando para todas as outras crianças que é isso mesmo, é assim que temos que resolver os problemas. Olho por olho, dente por dente”, criticou.
Para Marília, é inadmissível que o episódio seja visto como um caso isolado. Ela lembrou que outros grupos também enfrentam diferentes formas de violência. “Não admito que a gente simplesmente feche os olhos e finja que é ‘comum’ ou ‘um acontecimento pontual’, porque é isso que a gente está reproduzindo. Olha o tamanho da violência contra mulheres, pessoas trans e LGBTs. Não é assim que se resolve violência”.
'Eu me arrependo muito'
Em entrevista ao portal GCN/Sampi nessa terça-feira, 28, Márcio Benedeti disse que se arrepende de ter mandado o filho bater no outro garoto - ação que foi filmada. "Eu me arrependo muito de ter falado isso. Na hora, você está nervoso, é o meu filho. Quem é pai sabe como é. Você não mede as palavras. Na hora, eu falei que era para brigar os dois, mas foi no calor do momento".
O motorista também disse que, no primeiro momento da briga, o filho teria sido agredido e que isso não foi filmado. “Bateram nele e machucaram muito. Essa parte ninguém filmou.”
Benedeti relatou ainda que, após a repercussão do vídeo, moradores foram até sua casa nessa terça-feira e quebraram o portão e o carro da família. "Infelizmente, lamentável. Agora já foi. Vieram aqui em casa e quebraram tudo."
Segundo a Polícia Militar, o grupo chegou ao imóvel por volta das 20h e começou a arremessar objetos e chutar o portão, causando danos materiais. No momento da confusão, duas crianças e a mulher do motorista estavam na casa.
O carro da família também foi quebrado.
