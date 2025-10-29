O aposentado Juvenil Vitor Ferreira, de 66 anos, morador na Vila Scarabucci, em Franca, aguarda leito para realizar uma cirurgia, após ser diagnosticado com pedra na vesícula, com a gravidade se estendendo ao pâncreas. Ele está internado provisoriamente na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, na zona sul da cidade.

Segundo a filha, a fotógrafa Fabiana do Carmo Ferreira, 40 anos, seu pai está sofrendo há pelo menos um mês entre idas e vindas à unidade de saúde, ficando internado na semana passada para uma bateria de exames. Nesta segunda-feira, Juvenil voltou a ser internado, recebendo a carta de encaminhamento médico, solicitando o procedimento cirúrgico com urgência.

“Faz um mês que ele está vindo e indo para casa. Na última semana, ele ficou internado oito dias. Segunda-feira ele voltou ao plantão e internou de novo, aguardando vaga. O caso vem se agravando a cada dia, com risco de afetar o pâncreas”, explicou Fabiana.