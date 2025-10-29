31 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DONO FOI PRESO

Polícia estoura laboratório clandestino de cachaça em Franca

Por Hevertom Talles e Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Galpão estourado pela Dise, na manhã desta quarta-feira, em Franca
Galpão estourado pela Dise, na manhã desta quarta-feira, em Franca

Uma operação conjunta da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e Vigilância Sanitária de Franca fechou um laboratório clandestino de fabricação de cachaça artesanal na rua Francisco Oliveira, 883, no bairro Aeroporto I, zona sul da cidade, na manhã desta quarta-feira, 29.

De acordo com as equipes, o barracão não apresentava nenhuma condição de funcionamento, descumprindo todas as normas sanitárias. No local, foram encontradas diversas garrafas sem lacre, data de validade, número de lote ou qualquer tipo de certificação de origem. As bebidas eram colocadas em garrafas pet.

O dono do imóvel foi preso em flagrante, e o espaço interditado. Todo o material apreendido será encaminhado para análises laboratoriais, a fim de verificar se as bebidas contêm metanol - substância altamente tóxica e que pode causar cegueira ou morte se ingerida.

A Vigilância Sanitária informou que o estabelecimento operava de forma irregular, sem alvará e sem condições mínimas de higiene para produção e armazenamento de bebidas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

navegação navegação

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

1 Comentários

  • JOSÉ CARLOS 2 dias atrás
    SE CAVUCAR, ACHAM MUITO MAIS, E AINDA NA REGIÃO TAMBÉM!