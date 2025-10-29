Uma operação conjunta da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e Vigilância Sanitária de Franca fechou um laboratório clandestino de fabricação de cachaça artesanal na rua Francisco Oliveira, 883, no bairro Aeroporto I, zona sul da cidade, na manhã desta quarta-feira, 29.

De acordo com as equipes, o barracão não apresentava nenhuma condição de funcionamento, descumprindo todas as normas sanitárias. No local, foram encontradas diversas garrafas sem lacre, data de validade, número de lote ou qualquer tipo de certificação de origem. As bebidas eram colocadas em garrafas pet.

O dono do imóvel foi preso em flagrante, e o espaço interditado. Todo o material apreendido será encaminhado para análises laboratoriais, a fim de verificar se as bebidas contêm metanol - substância altamente tóxica e que pode causar cegueira ou morte se ingerida.