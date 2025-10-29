O AVC (Acidente Vascular Cerebral) segue como uma das principais causas de morte em Franca e no Brasil. Somente neste ano, 138 pessoas morreram em decorrência da doença no município, segundo dados da Secretaria de Saúde Municipal.
Dados mostram que a doença vitimou mais de 85 mil pessoas no Brasil em 2024. Apenas entre 1º de janeiro e 5 de abril de 2025, o quadro foi responsável pela morte de 18.724 pessoas, segundo o Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil.
De acordo com a Rede Brasil AVC, o problema tem atingido cada vez mais pessoas jovens: 18% dos casos envolvem pacientes entre 18 e 45 anos. O cenário nacional segue a tendência observada em estudo recente publicado na revista The Lancet Neurology, que apontou um crescimento de quase 15% nos casos em pessoas com menos de 70 anos.
Para o médico Igor Pagiola, neurointervencionista do Hospital das Clínicas da USP e do Hospital Israelita Albert Einstein, as medidas de prevenção são simples, mas exigem constância.
“As medidas mais eficazes são: controle rígido da pressão arterial - que é o principal fator de risco modificável -, tratamento do diabetes, controle do colesterol, cessação do tabagismo, atividade física regular e uma dieta equilibrada. Em resumo, a prevenção cardiovascular integrada é a forma mais poderosa de diminuir tanto a incidência quanto a gravidade do AVC”, explica o médico.
Apesar dos avanços no tratamento - como a trombectomia mecânica, técnica que remove o coágulo do cérebro e pode evitar sequelas -, o acesso ainda é desigual. Segundo o especialista, há poucos centros habilitados com equipes disponíveis 24 horas, o que dificulta o atendimento rápido em emergências.
Como reconhecer os sinais de AVC
Com o Dia Mundial do AVC sendo lembrado neste 29 de outubro, profissionais de saúde em Franca reforçam a importância de campanhas educativas e de cuidados diários que podem fazer a diferença entre a vida e a incapacidade permanente. O reconhecimento imediato dos sintomas é fundamental para salvar vidas. A população pode usar a regra do Samu:
- S (Sorriso) – Peça para a pessoa sorrir. Um lado do rosto pode ficar torto.
- A (Abraço) – Peça para levantar os dois braços. Um deles pode cair ou estar fraco.
- M (Mensagem) – Peça para repetir uma frase simples. A fala pode sair enrolada ou confusa.
- U (Urgência) – Ao identificar qualquer um desses sinais, ligue imediatamente para o Samu (192).
Franca é destaque em diagnóstico e tratamento
Em agosto de 2024, o Grupo Santa Casa de Franca recebeu o certificado internacional Angels Awards Diamond pelo trabalho realizado com pacientes diagnosticados com AVC (Acidente Vascular Cerebral). A premiação é concedida aos hospitais que cumprem os protocolos específicos de atendimento a pacientes de AVC nos primeiros 60 minutos, podendo salvar vidas e diminuir os riscos de sequelas.
Já em janeiro deste ano, o Hospital São Joaquim Unimed também foi reconhecido pela qualidade e eficiência no tratamento de pacientes com AVC, ao receber o selo internacional “Angels Awards”, concedido pela farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim.
Franca também deu início ao "Programa Cidade Angels". A iniciativa capacita alunos dos terceiros anos da rede municipal para identificar os sinais de um AVC. O objetivo do programa é transformar as 686 crianças participantes em multiplicadoras de um conhecimento que pode salvar vidas.
Durante os encontros, profissionais do Samu ensinam, de forma lúdica, os três principais sinais do AVC e a importância de acionar o serviço de emergência imediatamente.
