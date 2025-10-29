O AVC (Acidente Vascular Cerebral) segue como uma das principais causas de morte em Franca e no Brasil. Somente neste ano, 138 pessoas morreram em decorrência da doença no município, segundo dados da Secretaria de Saúde Municipal.

Dados mostram que a doença vitimou mais de 85 mil pessoas no Brasil em 2024. Apenas entre 1º de janeiro e 5 de abril de 2025, o quadro foi responsável pela morte de 18.724 pessoas, segundo o Portal da Transparência dos Cartórios de Registro Civil.

De acordo com a Rede Brasil AVC, o problema tem atingido cada vez mais pessoas jovens: 18% dos casos envolvem pacientes entre 18 e 45 anos. O cenário nacional segue a tendência observada em estudo recente publicado na revista The Lancet Neurology, que apontou um crescimento de quase 15% nos casos em pessoas com menos de 70 anos.