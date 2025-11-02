Foram divulgados dois novos áudios que seriam do empresário Pedro Júnior Batista Campos, que foi executado em Miguelópolis na noite de quarta-feira, 22. A divulgação veio do advogado de defesa do atirador, Marcus Vinicius Sacardo, que foi preso na terça-feira, 28.

A prisão inicialmente decretada foi temporária, de cinco dias, a fim de assegurar as investigações em andamento. Marcus Vinicius se apresentou de forma espontânea. A Justiça, porém, transformou a prisão em preventiva, sem prazo.

