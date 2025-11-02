Foram divulgados dois novos áudios que seriam do empresário Pedro Júnior Batista Campos, que foi executado em Miguelópolis na noite de quarta-feira, 22. A divulgação veio do advogado de defesa do atirador, Marcus Vinicius Sacardo, que foi preso na terça-feira, 28.
A prisão inicialmente decretada foi temporária, de cinco dias, a fim de assegurar as investigações em andamento. Marcus Vinicius se apresentou de forma espontânea. A Justiça, porém, transformou a prisão em preventiva, sem prazo.
Os áudios divulgados pela defesa teriam sido enviados por Pedro, segundo o advogado, o mais longo deles dias antes do ocorrido. Neste registro, o homem fez diversas ameaças a Marcus, inclusive, em um dos trechos, disse que encontrá-lo seria uma “questão de honra”. Confira:
“Você ‘tá’ desacreditado, você tomou meu dinheiro na mão grande, vai pagar dia 13, 14, desde abril e não ‘tá’ pagando. Eu já te falei várias vezes, você não é surdo, você já ouviu várias vezes. Agora é questão de honra. Nem que for no inferno eu te acho, e aí, quando eu te achar, nós ‘resolve’. Se eu não fizer uma desg**** com você e comigo, eu vou mudar de nome, eu vou chamar Abreu”.
A sequência do áudio carrega as ameaças mais intensas. Pedro teria ameaçado Marcus fisicamente, dizendo até mesmo que arrancaria seu coração do peito. Além disso, citou que 15 homens estariam vindo e que se juntariam a ele para achar Marcus.
“Você vai ver se eu não vou arrancar os dentes da sua boca, ou o seu coração do peito, desg****. Questão de honra. Vagab****, lixo, vou te achar. Amanhã os caras estão chegando aí, vai vir 15 homens pra cá amanhã, vai ficar 10 dias aqui no rancho resolvendo os B.O. deles, aí nós te ‘acha’. Vai ver se eu não te acho, vagab****. Você é um vagab**** ladrão”.
O segundo áudio teria sido enviado no dia do ocorrido, reforçando as ameaças anteriores.
“O negócio agora virou questão de honra pra mim. Eu ‘tô’ pra pegar o carro aqui e achar você, nem que for na desg****, e fazer uma cagada com nós dois. Do jeito que eu ‘tô’ aqui, se eu te achar na rua, vai você e eu pro inferno".
