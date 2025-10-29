Uma mulher de 56 anos foi levada à delegacia na noite dessa terça-feira, 28, após furtar pacotes de tempero Sazon em um supermercado localizado na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, em Franca.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o segurança do estabelecimento percebeu que a cliente havia pegado alguns pacotes do produto, juntamente com uma penca de bananas. No caixa, porém, ela pagou apenas pelas frutas.
A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local. Durante a abordagem, questionada pelos policiais, a mulher confessou ter furtado o produto, avaliado em cerca de R$ 20.
De acordo com a mulher, ela faz uso de medicamentos para depressão e, em algumas ocasiões, apresenta episódios de confusão mental.
Tanto ela quanto o gerente do supermercado foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência. Após ser ouvida pela autoridade policial, a mulher foi liberada.
