GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
VICENTE LEPORACE

Furto de Sazon leva mulher de 56 anos à delegacia em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
Reprodução/Google Maps
Supermercado em que foram furtados os temperos pela mulher, na noite desta terça-feira
Supermercado em que foram furtados os temperos pela mulher, na noite desta terça-feira

Uma mulher de 56 anos foi levada à delegacia na noite dessa terça-feira, 28, após furtar pacotes de tempero Sazon em um supermercado localizado na avenida Abrahão Brickmann, no Parque Vicente Leporace, em Franca.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o segurança do estabelecimento percebeu que a cliente havia pegado alguns pacotes do produto, juntamente com uma penca de bananas. No caixa, porém, ela pagou apenas pelas frutas.

A Polícia Militar foi acionada e chegou rapidamente ao local. Durante a abordagem, questionada pelos policiais, a mulher confessou ter furtado o produto, avaliado em cerca de R$ 20.

De acordo com a mulher, ela faz uso de medicamentos para depressão e, em algumas ocasiões, apresenta episódios de confusão mental.

Tanto ela quanto o gerente do supermercado foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência. Após ser ouvida pela autoridade policial, a mulher foi liberada.

