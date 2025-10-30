O Sesc Franca, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, recebe, entre os dias 4 e 25 de novembro, a artista francana Aline Vallim para uma oficina prática voltada a pessoas com experiência prévia em movimento. A proposta integra exercícios de consciência corporal, improvisação e composição coreográfica, explorando a restrição como fonte criativa — seja física, espacial ou imaginativa.

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30, na sala 4 do Sesc Franca, e buscam incentivar a autonomia artística dos participantes, estimulando reflexões sobre presença, invenção e escuta corporal dentro da dança contemporânea. A atividade é gratuita e as inscrições são on-line pelo site do Sesc Franca.

Sobre a artista

Reconhecida pela trajetória voltada à criação e performance, Aline Vallim é formada em Dança pela Unespar, mestre pela UFBA e doutora pelas universidades Distrital Francisco José de Caldas (Colômbia) e Toulouse Jean Jaurès (França). Entre seus principais trabalhos estão "Entre minhas pernas um abismo" (Prêmio Bolsa Cultura, 2024), "Inbox" (PROAC, 2018) e "Translocadas" (Iberescena, 2020).