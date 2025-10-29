O ex-deputado estadual e federal, ministro da Casa Civil e presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), José Dirceu, estará em Franca, nesta quarta-feira, 29, às 19h, no anfiteatro "Marielle Franco", da Unesp. A palestra que será apresentada tem o tema “Democracia e soberania nacional”.
José Dirceu foi ministro da Casa Civil de 2003 a 2005. Foi eleito deputado federal em três oportunidades e ocupou a presidência do PT entre 1995 e 2002. O palestrante é formado em direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), tendo iniciado seus estudos em 1965 e concluído em 1982, após reiniciar o curso em 1981, após retornar de seu exílio por conta das perseguições da ditadura militar.
O evento será realizado de forma gratuita, tendo somente que confirmar presença pelo link.
Serviço
Palestra José Dirceu
- Data: 29/10
- Horário: 19h
- Local: Anfiteatro Marielle Franco - Unesp Franca (Av. Eufrásia Monteiro Petráglia, 900 - Prolongamento Jardim Dr. Antonio Petraglia)
- Entrada: gratuita (mediante confirmação de presença pelo link)
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.