O ex-deputado estadual e federal, ministro da Casa Civil e presidente do PT (Partido dos Trabalhadores), José Dirceu, estará em Franca, nesta quarta-feira, 29, às 19h, no anfiteatro "Marielle Franco", da Unesp. A palestra que será apresentada tem o tema “Democracia e soberania nacional”.

José Dirceu foi ministro da Casa Civil de 2003 a 2005. Foi eleito deputado federal em três oportunidades e ocupou a presidência do PT entre 1995 e 2002. O palestrante é formado em direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), tendo iniciado seus estudos em 1965 e concluído em 1982, após reiniciar o curso em 1981, após retornar de seu exílio por conta das perseguições da ditadura militar.

O evento será realizado de forma gratuita, tendo somente que confirmar presença pelo link.

Serviço