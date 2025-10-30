Um grupo de jogadoras de Franca representou Patrocínio Paulista na final do Campeonato Paulista & Sul Minas, realizado Serrana (SP), no último domingo, 26, contra o time de Brodowski, pela série Prata do campeonato.
As jogadoras fazem parte do projeto “Futuras Estrelas”, uma iniciativa da ex-jogadora Tamires Prado, que fornece aulas gratuitas de futebol feminino para meninas a partir de 5 anos. A iniciativa de representar Patrocínio Paulista foi uma parceria com o professor Washington Garcia, que já tinha algumas atletas em sua equipe e agregou as francanas no time campeão.
Para chegar à final, o time de Patrocínio Paulista bateu o Fut Fera Guará na semifinal, pelo placar de 2 a 1. A equipe teve a vantagem do placar durante todo o jogo quando levou o gol de empate nos minutos finais. A decisão foi para os pênaltis, classificando Patrocínio para a final do campeonato.
Em jogo disputado contra Brodowski na final da competição, o time composto pelas “Futuras Estrelas” se sagrou campeão, superando o adversário por 1 a 0, gol marcado pela jogadora francana Stefany Ellen.
“Tenho muito orgulho das nossas meninas. Estamos fazendo um trabalho de formiguinha, mas que está dando muito resultado. Muito grata ao professor Washington e a toda a equipe, que nos abraçaram e nos deram a oportunidade de somar”, expressou Tamires.
O projeto “Futuras Estrelas” ainda integrará a Liga Brodoswkiana de Futebol de Campo, que será realizada no próximo domingo, 2, contra a equipe de Ribeirão Preto. Segundo Tamires, oportunidades como essa motivam para que o projeto continue.
“Ver essas meninas brilhando e conquistando títulos me enche de alegria e motivação para continuar nosso projeto, sempre mostrando que estamos no caminho certo”, concluiu a treinadora.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.