Um grupo de jogadoras de Franca representou Patrocínio Paulista na final do Campeonato Paulista & Sul Minas, realizado Serrana (SP), no último domingo, 26, contra o time de Brodowski, pela série Prata do campeonato.

As jogadoras fazem parte do projeto “Futuras Estrelas”, uma iniciativa da ex-jogadora Tamires Prado, que fornece aulas gratuitas de futebol feminino para meninas a partir de 5 anos. A iniciativa de representar Patrocínio Paulista foi uma parceria com o professor Washington Garcia, que já tinha algumas atletas em sua equipe e agregou as francanas no time campeão.

Para chegar à final, o time de Patrocínio Paulista bateu o Fut Fera Guará na semifinal, pelo placar de 2 a 1. A equipe teve a vantagem do placar durante todo o jogo quando levou o gol de empate nos minutos finais. A decisão foi para os pênaltis, classificando Patrocínio para a final do campeonato.