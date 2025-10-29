A concessionária São José, responsável pelo transporte coletivo urbano de Franca, promoveu uma série de atividades durante o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer de mama.

A garagem da empresa recebeu decoração especial, em tons de rosa, com mensagens e informações sobre os cuidados com a saúde da mulher. Além disso, na segunda-feira, 27, foi realizada uma palestra com a médica Juliana Pires, da Clínica AtendeClin, que falou sobre prevenção, diagnóstico precoce e hábitos saudáveis.

A campanha Outubro Rosa é uma mobilização mundial voltada à conscientização sobre o câncer de mama e ao incentivo à realização de exames preventivos. A iniciativa também busca ampliar o debate sobre outros temas relacionados à saúde feminina.