Sesi Franca estreia em casa no NBB após três vitórias em SP

O Sesi Franca Basquete voltará a jogar diante de sua torcida nesta terça-feira, 28, pelo NBB (Novo Basquete Brasil) da temporada 2025/2026, após uma série invicta fora de casa.
A equipe francana venceu os três primeiros compromissos em São Paulo — contra Osasco, Pinheiros e Paulistano — e lidera a competição por critério de desempate, com o mesmo aproveitamento de Flamengo e Minas, que também estão invictos.
A estreia em casa será às 19h, no ginásio "Pedrocão", contra o Caxias do Sul, que jogou apenas uma partida, venceu e ocupa a 5ª colocação.
O time comandado por Helinho Garcia chega embalado e busca manter a regularidade. "Vivenciamos uma semana muito intensa com três jogos, em que construímos vitórias importantes. Contra o Pinheiros, a equipe foi muito bem, principalmente na defesa. Já contra o Paulistano, tivemos uma queda, até por termos perdido alguns jogadores", analisou o técnico Helinho Garcia.
"O foco total agora é neste jogo contra o Caxias, para que a gente possa fazer nosso melhor, manter a consistência e, obviamente, buscar a quarta vitória neste começo de NBB", completou o treinador.
A equipe deve continuar com o desfalque do ala-armador David Jackson, que se recupera de uma lesão muscular na coxa.
O pivô Rafael Mineiro também destacou a importância de atuar novamente diante da torcida francana após o título do Paulista. "Agora é estreia em casa, ao lado da nossa torcida. Conseguimos o Paulista e agora começamos o Nacional em casa, e esperamos que a torcida possa comparecer para nos dar energia, para que a gente mantenha nosso ritmo", finalizou.
