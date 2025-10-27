Sesi Franca estreia em casa no NBB após três vitórias em SP

O Sesi Franca Basquete voltará a jogar diante de sua torcida nesta terça-feira, 28, pelo NBB (Novo Basquete Brasil) da temporada 2025/2026, após uma série invicta fora de casa.

A equipe francana venceu os três primeiros compromissos em São Paulo — contra Osasco, Pinheiros e Paulistano — e lidera a competição por critério de desempate, com o mesmo aproveitamento de Flamengo e Minas, que também estão invictos.

A estreia em casa será às 19h, no ginásio "Pedrocão", contra o Caxias do Sul, que jogou apenas uma partida, venceu e ocupa a 5ª colocação.