Dono de desmanche na Zona Oeste é preso com carro furtado

Um homem, proprietário de um desmanche localizado na rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Califórnia, em Franca, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 27, após a Polícia Militar encontrar um carro furtado completamente desmontado no local.

Segundo a corporação, as denúncias apontavam que o estabelecimento estava sendo utilizado para o desmonte de um veículo furtado em agosto deste ano. Durante a operação, os policiais localizaram um Honda Fit já totalmente desmontado.

Aos militares, o suspeito afirmou ter comprado o carro por R$ 1 mil e admitiu que sabia da origem ilícita do veículo.