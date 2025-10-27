27 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA CADEIA

Dono de desmanche na Zona Oeste é preso com carro furtado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Policiais durante cerco para localizar o carro em Franca
Policiais durante cerco para localizar o carro em Franca

Um homem, proprietário de um desmanche localizado na rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Califórnia, em Franca, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 27, após a Polícia Militar encontrar um carro furtado completamente desmontado no local.

Segundo a corporação, as denúncias apontavam que o estabelecimento estava sendo utilizado para o desmonte de um veículo furtado em agosto deste ano. Durante a operação, os policiais localizaram um Honda Fit já totalmente desmontado.

Aos militares, o suspeito afirmou ter comprado o carro por R$ 1 mil e admitiu que sabia da origem ilícita do veículo.

Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso em flagrante por receptação. O automóvel foi apreendido e levado ao pátio, enquanto o verdadeiro proprietário foi notificado sobre a recuperação.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários