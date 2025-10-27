Dono de desmanche na Zona Oeste é preso com carro furtado

Um homem, proprietário de um desmanche localizado na rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Califórnia, em Franca, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 27, após a Polícia Militar encontrar um carro furtado completamente desmontado no local.
Segundo a corporação, as denúncias apontavam que o estabelecimento estava sendo utilizado para o desmonte de um veículo furtado em agosto deste ano. Durante a operação, os policiais localizaram um Honda Fit já totalmente desmontado.
Aos militares, o suspeito afirmou ter comprado o carro por R$ 1 mil e admitiu que sabia da origem ilícita do veículo.
Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso em flagrante por receptação. O automóvel foi apreendido e levado ao pátio, enquanto o verdadeiro proprietário foi notificado sobre a recuperação.
