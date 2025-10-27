Falta de patrocínio ameaça ONG que atende estudantes em Franca

A ONG (Organização Não Governamental) Pedra Bruta, que oferece apoio estudantil a jovens da rede pública de Franca, enfrenta dificuldades. A direção informou aos pais e professores, no último sábado, 25, que o projeto será encerrado por falta de patrocínio. Atualmente, a iniciativa atende 125 jovens na cidade.
A história do projeto
Pelo projeto "Lapidando Talentos", a organização mudou a vida de centenas de adolescentes e jovens na cidade. A iniciativa partiu da professora Maria Lídia Machado, de 82 anos, que, inicialmente, em 1998, montou um grupo de estudos com o neto, que estudava em escola particular, e mais dois alunos da rede pública para passarem no vestibular. Com o sucesso dos jovens, Maria Lídia resolveu tornar isso algo fixo.
Novos estudantes foram se juntando ao grupo, formando o "Grupo dos Cinco", que se encontrava uma vez por semana, pelo período de duas horas, na casa de Maria Lídia.
"Foi gratificante! O momento desses encontros era muito esperado. Não faltavam por nada deste mundo! Tornou-se para o grupo uma brincadeira séria e concluíram o ensino médio com galhardia", disse Maria Lídia.
Em 25 de abril de 2009, a ONG Pedra Bruta foi criada, uma organização sem fins lucrativos composta por um grupo de pessoas preocupadas com a formação de crianças e adolescentes, para que possam melhor atuar na sociedade.
Em seu site, a ONG disponibiliza o que eles consideram a principal missão da iniciativa.
“Resgatar nas escolas públicas a criança e o adolescente talentosos para o estudo, para que tenham a oportunidade de aprimorar o olhar para o mundo e prossigam na universidade", diz.
Dificuldades em manter a iniciativa
Após o desenvolvimento do projeto, Maria Lídia começou a promover reuniões na Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) todo sábado, com aulas de Lien Ch’i, que é relacionado à consciência corporal e meditação para começar o dia com equilíbrio; aulas de português, matemática, inglês e leitura; desenvolvimento acadêmico e pessoal; e apoio, acolhimento e incentivo aos sonhos.
No último fim de semana, Maria Lídia se reuniu com os pais e os profissionais da organização e informou que o principal patrocinador encerrou a parceria. Com isso, a ONG não terá condições de continuar suas atividades.
Em vídeo divulgado nas redes sociais pela aprendiz Emily Valim, é mostrado um pouco do dia a dia dos alunos enquanto frequentam a ONG. Na legenda, a estudante pede o apoio de empresas e pessoas que acreditam na educação como caminho para um futuro melhor.
"Quando você apoia a Pedra Bruta, você ajuda jovens a descobrirem oportunidades, talentos e novos caminhos. Juntos, podemos continuar lapidando essas pedras preciosas em futuros brilhantes", escreveu a aluna.
Maria Lídia contou ao portal GCN/Sampi que os seus alunos conseguem passar nas universidades. Alguns passam em universidades fora da cidade e não conseguem lidar com os gastos de morar fora. Porém, muitos optam pelas opções particulares e conseguem bolsas até de 100% de desconto.
"É gratificante, no entanto, para darmos continuidade ao projeto, precisaremos de empresas que se habilitem a proporcionar essa possibilidade", disse.
Como ajudar?
A ONG Pedra Bruta tem recebido doações de pessoas que queiram apoiar o projeto. As doações podem ser feitas via Pix ou transferência bancária. Confira:
- Banco: Sicoob
- Agência: 4321
- Conta: 2026210-8
- Chave Pix: 10.955.039/0001-16
Além disso, empresas que se interessarem em patrocinar a organização podem entrar em contato pelo telefone (16) 99999-5090 ou pelo e-mail ongpedrabruta@ongpedrabruta.com.br.
Ainda é possível entrar em contato via Instagram, pelo @ongpedrabruta.
