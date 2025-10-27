Falta de patrocínio ameaça ONG que atende estudantes em Franca

A ONG (Organização Não Governamental) Pedra Bruta, que oferece apoio estudantil a jovens da rede pública de Franca, enfrenta dificuldades. A direção informou aos pais e professores, no último sábado, 25, que o projeto será encerrado por falta de patrocínio. Atualmente, a iniciativa atende 125 jovens na cidade.

A história do projeto

Pelo projeto "Lapidando Talentos", a organização mudou a vida de centenas de adolescentes e jovens na cidade. A iniciativa partiu da professora Maria Lídia Machado, de 82 anos, que, inicialmente, em 1998, montou um grupo de estudos com o neto, que estudava em escola particular, e mais dois alunos da rede pública para passarem no vestibular. Com o sucesso dos jovens, Maria Lídia resolveu tornar isso algo fixo.

Novos estudantes foram se juntando ao grupo, formando o "Grupo dos Cinco", que se encontrava uma vez por semana, pelo período de duas horas, na casa de Maria Lídia.