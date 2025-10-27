Festa da Igreja Quadrangular reúne crianças no Jardim Noêmia

As comemorações do Dia das Crianças continuam em outubro. Desta vez, a festa foi promovida pela Igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim Noêmia, em Franca, no sábado, 25, com muita diversão, lanches e brincadeiras.

Os pastores Paulo Maciel e Mary Maciel foram os responsáveis pela organização, junto à equipe de liderança. Essa é a 6ª edição da Festa das Crianças e contou com o apoio de parceiros da iniciativa privada e de voluntários que se uniram para proporcionar momentos de alegria e confraternização para toda a comunidade.

Foram distribuídos balas, pipoca, algodão-doce, bolos, refrigerantes, cachorro-quente, picolés, sacolinhas-surpresa e salgadinhos. Brinquedos fizeram parte da comemoração, como pula-pula e tobogã, além da realização de gincanas com as crianças.