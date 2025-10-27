27 de outubro de 2025
Festa da Igreja Quadrangular reúne crianças no Jardim Noêmia

Por Giovanna Attili
Franca
WhatsApp/GCN
Festa do Dia das Crianças sendo realizada no Jardim Noêmia, em Franca
Festa do Dia das Crianças sendo realizada no Jardim Noêmia, em Franca

As comemorações do Dia das Crianças continuam em outubro. Desta vez, a festa foi promovida pela Igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim Noêmia, em Franca, no sábado, 25, com muita diversão, lanches e brincadeiras.

Os pastores Paulo Maciel e Mary Maciel foram os responsáveis pela organização, junto à equipe de liderança. Essa é a 6ª edição da Festa das Crianças e contou com o apoio de parceiros da iniciativa privada e de voluntários que se uniram para proporcionar momentos de alegria e confraternização para toda a comunidade.

Foram distribuídos balas, pipoca, algodão-doce, bolos, refrigerantes, cachorro-quente, picolés, sacolinhas-surpresa e salgadinhos. Brinquedos fizeram parte da comemoração, como pula-pula e tobogã, além da realização de gincanas com as crianças.

O momento de louvor das crianças aconteceu junto à ministração da Palavra, que ficou por conta da coordenadora regional do Ministério Infantil, a pastora Graciely.

“Neste ano, o tema foi Jesus, a fonte de água viva. Escolhemos esse tema para mostrar às crianças a importância de termos Jesus como nossa fonte inesgotável, como Ele mesmo disse: ‘aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede’”, explicou Paulo Maciel.

“Foi uma festa simples, mas muito especial e divertida. As crianças amaram! Agradeço a todos que contribuíram para esses momentos de alegria e a todos os nossos líderes locais que sempre apoiam este ministério”, finalizou o pastor.

