Festa da Igreja Quadrangular reúne crianças no Jardim Noêmia

As comemorações do Dia das Crianças continuam em outubro. Desta vez, a festa foi promovida pela Igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim Noêmia, em Franca, no sábado, 25, com muita diversão, lanches e brincadeiras.
Os pastores Paulo Maciel e Mary Maciel foram os responsáveis pela organização, junto à equipe de liderança. Essa é a 6ª edição da Festa das Crianças e contou com o apoio de parceiros da iniciativa privada e de voluntários que se uniram para proporcionar momentos de alegria e confraternização para toda a comunidade.
Foram distribuídos balas, pipoca, algodão-doce, bolos, refrigerantes, cachorro-quente, picolés, sacolinhas-surpresa e salgadinhos. Brinquedos fizeram parte da comemoração, como pula-pula e tobogã, além da realização de gincanas com as crianças.
O momento de louvor das crianças aconteceu junto à ministração da Palavra, que ficou por conta da coordenadora regional do Ministério Infantil, a pastora Graciely.
“Neste ano, o tema foi Jesus, a fonte de água viva. Escolhemos esse tema para mostrar às crianças a importância de termos Jesus como nossa fonte inesgotável, como Ele mesmo disse: ‘aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede’”, explicou Paulo Maciel.
“Foi uma festa simples, mas muito especial e divertida. As crianças amaram! Agradeço a todos que contribuíram para esses momentos de alegria e a todos os nossos líderes locais que sempre apoiam este ministério”, finalizou o pastor.
