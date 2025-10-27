27 de outubro de 2025
Dupla furta moto de barbeiro em Franca; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso fugindo com moto de barbeiro em Franca
Criminoso fugindo com moto de barbeiro em Franca

Dois homens furtaram uma motocicleta na noite do último sábado, 25, na rua Nilzo Michelino dos Santos, no Residencial Zanetti, em Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a dupla se aproximou da moto e mexeu nela por alguns segundos antes de sair do local.

Cerca de um minuto depois, um dos suspeitos retornou, subiu na moto e fugiu empurrando o veículo. Segundo testemunhas, os criminosos empurraram a motocicleta por quarteirões.

Até o fechamento deste texto, a moto — que tem placa com final 0317 — não foi localizada. O proprietário, que trabalha como barbeiro, pede ajuda para encontrá-la.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou com o Disque Denúncia, pelo 181.

