Dupla furta moto de barbeiro em Franca; VEJA

Dois homens furtaram uma motocicleta na noite do último sábado, 25, na rua Nilzo Michelino dos Santos, no Residencial Zanetti, em Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança.
Nas imagens, é possível ver o momento em que a dupla se aproximou da moto e mexeu nela por alguns segundos antes de sair do local.
Cerca de um minuto depois, um dos suspeitos retornou, subiu na moto e fugiu empurrando o veículo. Segundo testemunhas, os criminosos empurraram a motocicleta por quarteirões.
Até o fechamento deste texto, a moto — que tem placa com final 0317 — não foi localizada. O proprietário, que trabalha como barbeiro, pede ajuda para encontrá-la.
Quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou com o Disque Denúncia, pelo 181.
