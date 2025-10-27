Dupla furta moto de barbeiro em Franca; VEJA

Dois homens furtaram uma motocicleta na noite do último sábado, 25, na rua Nilzo Michelino dos Santos, no Residencial Zanetti, em Franca. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a dupla se aproximou da moto e mexeu nela por alguns segundos antes de sair do local.

Cerca de um minuto depois, um dos suspeitos retornou, subiu na moto e fugiu empurrando o veículo. Segundo testemunhas, os criminosos empurraram a motocicleta por quarteirões.