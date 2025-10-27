São Joaquim da Barra ganha sala da Delegacia de Defesa da Mulher

São Joaquim da Barra está entre as próximas cidades que receberão uma sala da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) On-line 24 horas, dentro de um pacote que contempla outros 14 municípios paulistas. A iniciativa integra o projeto da deputada estadual Delegada Graciela (PL), coordenadora da Frente Parlamentar da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) voltada ao fortalecimento das DDMs no estado de São Paulo.

Segundo a parlamentar, o modelo da DDM On-line 24h representa um avanço importante no atendimento às mulheres vítimas de violência, especialmente em cidades onde não há estrutura física de plantão. “Em um local adequado e reservado, elas são atendidas virtualmente por uma profissional plantonista, capacitada para ouvir, registrar a queixa e tomar todas as providências para proteção da vítima, inclusive pedindo medidas protetivas, se necessário”, explica Graciela.

O anúncio foi feito após reunião com o delegado-geral de Polícia, Artur Dian, o delegado-adjunto Gilson Silveira e a coordenadora-geral das DDMs no Estado, Adriana Liporoni. O encontro ocorreu na última quarta-feira, 22, quando a deputada foi informada de que as novas unidades serão implementadas até março de 2026.