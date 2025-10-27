Advogado de Franca é convidado para pesquisa em Portugal

O advogado francano Murillo Eduardo Silva Menzote, doutorando em direito pela Uninove (Universidade Nove de Julho) em São Paulo e orientado pelo professor Rogério Schietti Machado Cruz, ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), foi convidado para realizar um período de investigação na FDUL (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa), em Portugal.

O convite partiu do professor Alaor Carlos Lopes Leite e o período de pesquisa está programado para ocorrer entre 3 e 13 de novembro de 2025.

O objetivo principal é aprofundar a investigação da tese de doutorado de Murillo, que aborda a articulação entre o direito penal e o direito administrativo sancionador, visando conferir maior densidade comparada e internacional ao seu trabalho.