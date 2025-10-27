Pai de 77 anos é preso após matar filha com barra de ferro

Um homem de 77 anos foi preso, acusado de matar a própria filha, Andreia Adonai da Silva Almeida, de 54 anos, na noite desse domingo, 26, no Jardim Arlindo Laguna, em Ribeirão Preto. O crime brutal foi registrado por câmeras de segurança. Após a morte da filha, ele a deixou na rua, voltou para casa e tomou banho. Vizinhos acionaram a Polícia Militar.

Segundo a polícia, a discussão entre os dois começou dentro da residência da família, por volta das 20h. Desesperada, Andreia tentou fugir para a rua, mas foi perseguida pelo pai. A discussão continuou e, com um empurrão, ela caiu ao chão, na avenida Virgílio Soeira, e o idoso continuou com as agressões. Ele desferiu vários golpes com uma barra de ferro contra a cabeça da filha, que não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada.

Uma vizinha, que ouviu os gritos e pedidos de socorro, saiu no portão e presenciou parte da agressão, acionando imediatamente a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher caída na rua. Eles foram em busca do agressor e o encontraram dentro da casa, já após ter tomado banho, com ferimentos no braço e em silêncio absoluto, diante das perguntas.