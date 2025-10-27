'Grito, som alto e bagunça', reclama moradora sobre área de lazer

“Já fui à Vigilância Sanitária, já fui ao Ministério Público, à Defensoria, e nada resolve. Todo fim de semana é a mesma coisa.” O desabafo é de uma moradora da rua Dom Felício César da Cunha Vasconcelos, na Vila Exposição, em Franca. Ela e outros vizinhos dizem viver um tormento por causa das festas e dos aluguéis de temporada em um imóvel da via, que, segundo eles, acabam com o sossego da vizinhança.

“É grito, som alto e bagunça. Quando sabem que não podem pôr música, ficam gritando o tempo todo. A gente não tem sossego. Eu chego a ficar nervosa só de ouvir o barulho começar”, contou a mulher, que preferiu não se identificar com medo de represálias.

Os moradores dizem que o problema ocorre há anos e já foi alvo de denúncias à Prefeitura de Franca, à Vigilância Sanitária e ao Ministério Público. “Tem vizinho com criança autista que precisa sair de casa por causa do barulho. É desumano. A gente só quer paz dentro da nossa casa”.

Ministério Público e Prefeitura de Franca