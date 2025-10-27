PM é atingido por tiro de raspão após agressão em Franca

Um homem de 38 anos foi preso após entrar em luta corporal com policiais militares e um dos agentes ser atingido por um disparo acidental durante uma abordagem, na madrugada desta segunda-feira, 27, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao bairro Jardim Vera Cruz, em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um Volkswagen Quantum preto, com placas de Franca, trafegando pela rodovia sem iluminação traseira. Foi dada ordem de parada, mas o condutor acelerou e iniciou fuga em alta velocidade.

A perseguição seguiu pelas ruas do bairro, onde o motorista ainda conduziu pela contramão da avenida Teotônio Vilela, colocando em risco outros motoristas e pedestres. Minutos depois, ele tentou se esconder dando marcha a ré para dentro de uma garagem.