PM é atingido por tiro de raspão após agressão em Franca

Um homem de 38 anos foi preso após entrar em luta corporal com policiais militares e um dos agentes ser atingido por um disparo acidental durante uma abordagem, na madrugada desta segunda-feira, 27, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao bairro Jardim Vera Cruz, em Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um Volkswagen Quantum preto, com placas de Franca, trafegando pela rodovia sem iluminação traseira. Foi dada ordem de parada, mas o condutor acelerou e iniciou fuga em alta velocidade.
A perseguição seguiu pelas ruas do bairro, onde o motorista ainda conduziu pela contramão da avenida Teotônio Vilela, colocando em risco outros motoristas e pedestres. Minutos depois, ele tentou se esconder dando marcha a ré para dentro de uma garagem.
Ao descer da viatura para realizar a abordagem, o policial Salviano foi surpreendido pelo suspeito, que passou a desferir socos e cabeçadas, tentando tomar a arma do agente. Durante a luta, houve um disparo acidental, e a bala atingiu o pé do policial de raspão.
O policial Souza correu para auxiliar o colega, mas também foi agredido, levando uma cabeçada no rosto. Mesmo diante da violência, os agentes conseguiram imobilizar e algemar o agressor.
O homem alegou que tentou fugir porque estava com documentação do veículo irregular e não possui habilitação. Ele foi preso em flagrante e deverá responder pelos crimes de resistência, lesão corporal contra agentes de segurança e por diversas infrações de trânsito.
Os policiais foram encaminhados ao hospital, onde receberam atendimento médico e passam bem.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.