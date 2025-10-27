27 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VIOLÊNCIA

PM é atingido por tiro de raspão após agressão em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Policiais militares tentaram abordagem, mas suspeito tentou fugir
Policiais militares tentaram abordagem, mas suspeito tentou fugir

Um homem de 38 anos foi preso após entrar em luta corporal com policiais militares e um dos agentes ser atingido por um disparo acidental durante uma abordagem, na madrugada desta segunda-feira, 27, na rodovia Cândido Portinari, próximo ao bairro Jardim Vera Cruz, em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um Volkswagen Quantum preto, com placas de Franca, trafegando pela rodovia sem iluminação traseira. Foi dada ordem de parada, mas o condutor acelerou e iniciou fuga em alta velocidade.

A perseguição seguiu pelas ruas do bairro, onde o motorista ainda conduziu pela contramão da avenida Teotônio Vilela, colocando em risco outros motoristas e pedestres. Minutos depois, ele tentou se esconder dando marcha a ré para dentro de uma garagem.

Ao descer da viatura para realizar a abordagem, o policial Salviano foi surpreendido pelo suspeito, que passou a desferir socos e cabeçadas, tentando tomar a arma do agente. Durante a luta, houve um disparo acidental, e a bala atingiu o pé do policial de raspão.

O policial Souza correu para auxiliar o colega, mas também foi agredido, levando uma cabeçada no rosto. Mesmo diante da violência, os agentes conseguiram imobilizar e algemar o agressor.

O homem alegou que tentou fugir porque estava com documentação do veículo irregular e não possui habilitação. Ele foi preso em flagrante e deverá responder pelos crimes de resistência, lesão corporal contra agentes de segurança e por diversas infrações de trânsito.

Os policiais foram encaminhados ao hospital, onde receberam atendimento médico e passam bem.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários