Davi Miguel deixa hospital após 26 dias internado e cirurgia

Após 26 dias internado e ser submetido a um procedimento cirúrgico, o garotinho Davi Miguel, de 11 anos, está de volta em casa. O menino conhecido em Franca pela sua história de luta pela vida ganhou alta nesse domingo, 26, depois de quase um mês internado no Hospital Menino Jesus, em São Paulo.

Davi Miguel apresentou um quadro de febre no começo do mês, passando por vários exames. Por conta de uma infecção, ele precisou passar por várias cirurgias. Na primeira ele removeu o equipamento, colocando outro provisório. Depois ele foi submetido a outro procedimento para a implantação definitiva do cateter, por onde ele se alimenta.

A família, que acompanhou Davi durante o período internado em São Paulo, está aliviada e comemora a alta hospitalar. “Graças a Deus deu tudo certo. Davi chegou em casa ontem (domingo) por volta das 19h. Nesse período foram quatro procedimentos e numa delas ele teve que voltar ao Centro Cirúrgico, minutos depois por complicações no cateter, deixando a gente muito preocupado”, disse Jesimar Gama, pai do garoto.