Cruzamento ignorado: casal voa sobre carro em acidente em Franca

Um casal ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito na noite desse domingo, 26, na Vila Santa Terezinha, em Franca. O motociclista e a passageira foram arremessados por cima de um carro que cortou a preferencial.
Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o exato momento do impacto. O veículo, um Toyota Corolla prata, seguia pela rua Pedro Peres e até reduziu a velocidade ao se aproximar do cruzamento, onde há sinalização de pare. Porém, o motorista avançou sem parar e acabou cortando a frente da motocicleta, que trafegava corretamente pela rua José Maria Jacinto Rabelo.
O choque foi tão forte que o casal foi lançado para o alto. A passageira chegou a dar pelo menos três cambalhotas no ar antes de cair violentamente no asfalto.
As vítimas foram socorridas em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao hospital.
O motorista do Corolla permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.