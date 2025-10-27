27 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FERIMENTOS GRAVES

Cruzamento ignorado: casal voa sobre carro em acidente em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmeras de Segurança
Casal voando sobre o carro após o impacto
Casal voando sobre o carro após o impacto

Um casal ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito na noite desse domingo, 26, na Vila Santa Terezinha, em Franca. O motociclista e a passageira foram arremessados por cima de um carro que cortou a preferencial.

Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o exato momento do impacto. O veículo, um Toyota Corolla prata, seguia pela rua Pedro Peres e até reduziu a velocidade ao se aproximar do cruzamento, onde há sinalização de pare. Porém, o motorista avançou sem parar e acabou cortando a frente da motocicleta, que trafegava corretamente pela rua José Maria Jacinto Rabelo.

O choque foi tão forte que o casal foi lançado para o alto. A passageira chegou a dar pelo menos três cambalhotas no ar antes de cair violentamente no asfalto.

As vítimas foram socorridas em estado grave pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas ao hospital.

O motorista do Corolla permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários