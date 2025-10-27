Cruzamento ignorado: casal voa sobre carro em acidente em Franca

Um casal ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito na noite desse domingo, 26, na Vila Santa Terezinha, em Franca. O motociclista e a passageira foram arremessados por cima de um carro que cortou a preferencial.

Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o exato momento do impacto. O veículo, um Toyota Corolla prata, seguia pela rua Pedro Peres e até reduziu a velocidade ao se aproximar do cruzamento, onde há sinalização de pare. Porém, o motorista avançou sem parar e acabou cortando a frente da motocicleta, que trafegava corretamente pela rua José Maria Jacinto Rabelo.

O choque foi tão forte que o casal foi lançado para o alto. A passageira chegou a dar pelo menos três cambalhotas no ar antes de cair violentamente no asfalto.