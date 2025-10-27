Chuva marca a semana toda em Franca; calor deve permanecer

A semana será de tempo instável em Franca, com chuva prevista para todos os dias, segundo a Climatempo. As temperaturas permanecem elevadas, variando entre 18°C e 31°C, mas o aumento da umidade e a presença constante de nuvens indicam dias abafados e de pouca presença do sol.

Nesta segunda-feira, 27, o tempo segue com sol entre muitas nuvens e possibilidade de chuva à noite. A máxima chega a 30°C. Na terça, 28, e quarta, 29, o padrão se repete: períodos de céu nublado e chance de chuva fraca no fim do dia. Para os três dias, a precipitação prevista é de 2 mm de chuva em cada.

A partir da quinta-feira, 30, a chuva ganha força, a previsão indica 5 mm de precipitação, com pancadas mais intensas à tarde e à noite. As temperaturas caem um pouco, variando de 20°C a 27°C.