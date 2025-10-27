Loja de importados é invadida e tem grande prejuízo

Uma loja de produtos importados, localizada na avenida Major Joaquim Pedro Pereira, no Centro de Ituverava, foi alvo de criminosos na madrugada desse domingo, 26. O furto causou grande prejuízo ao estabelecimento, que teve diversos itens levados.

Imagens de câmeras de segurança mostram que os suspeitos chegaram em um Volkswagen Gol quadrado. O veículo estacionou bem em frente à loja e, em poucos segundos, um dos criminosos utilizou um martelo para estourar a porta de vidro e permitir a entrada do grupo.

Com mochilas e sacos nas mãos, três indivíduos invadiram o local e começaram a pegar tudo o que viam pela frente, sem selecionar os produtos. Eles levaram celulares das marcas iPhone e Xiaomi, videogames Playstation 5 e Xbox, além de caixas de som JBL e relógios da marca Garmin, todos itens de alto valor no mercado.