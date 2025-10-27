Loja de importados é invadida e tem grande prejuízo

Uma loja de produtos importados, localizada na avenida Major Joaquim Pedro Pereira, no Centro de Ituverava, foi alvo de criminosos na madrugada desse domingo, 26. O furto causou grande prejuízo ao estabelecimento, que teve diversos itens levados.
Imagens de câmeras de segurança mostram que os suspeitos chegaram em um Volkswagen Gol quadrado. O veículo estacionou bem em frente à loja e, em poucos segundos, um dos criminosos utilizou um martelo para estourar a porta de vidro e permitir a entrada do grupo.
Com mochilas e sacos nas mãos, três indivíduos invadiram o local e começaram a pegar tudo o que viam pela frente, sem selecionar os produtos. Eles levaram celulares das marcas iPhone e Xiaomi, videogames Playstation 5 e Xbox, além de caixas de som JBL e relógios da marca Garmin, todos itens de alto valor no mercado.
O sistema de monitoramento detectou a invasão e acionou imediatamente a Polícia Militar e o proprietário, que chegou rapidamente ao estabelecimento. Entretanto, quando as equipes chegaram, os criminosos já haviam fugido no mesmo Gol utilizado no crime.
Os policiais realizaram buscas pela região, mas os suspeitos não foram localizados.
O proprietário ainda não conseguiu contabilizar o prejuízo total, pois além dos objetos furtados, a porta e parte da estrutura da loja também foram danificadas. Ele lamentou o ocorrido e afirmou que a perda financeira “é muito grande”.
A Polícia Civil de Ituverava investiga o caso e está analisando as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os responsáveis. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até o momento ninguém foi preso ou identificado.
