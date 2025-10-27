Carro cai em buraco com vazamento de água no Jardim Aviação

Um carro modelo HB20, de cor prata, caiu em um buraco na manhã dessa segunda-feira, 27, no cruzamento da Rua Fernando Simões com a Rua 03, no Jardim Aviação, em Franca. O buraco, que apresentava intenso vazamento de água, acabou cedendo com o peso do veículo.

De acordo com o proprietário do carro, que registrou o momento em vídeo, parte do asfalto ao redor do buraco também está comprometida e pode ceder a qualquer momento, ampliando o risco de novos acidentes. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O motorista contou que o buraco surgiu há alguns dias e que o vazamento de água já havia sido notado por vizinhos. “A água não para de correr e o asfalto está afundando mais a cada dia. Hoje cedeu de vez”, afirmou.