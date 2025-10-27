Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 27, em Franca:
Nome: Antônio Roberto de Souza
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 12h
Nome: Wilson Torres Junior
Idade: 74 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1 VIP
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Ana Luzia Paulino Lourenço
Idade: 87 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Maria de Fátima Severino da Silva
Idade: 67 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Piedade dos Reis
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
