27 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 27, em Franca:

Nome: Antônio Roberto de Souza 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista 
Horário previsto do sepultamento: 12h

Nome: Wilson Torres Junior 
Idade: 74 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 1 VIP
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Ana Luzia Paulino Lourenço
Idade: 87 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Maria de Fátima Severino da Silva
Idade: 67 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 3 
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Piedade dos Reis
Idade: 82 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários