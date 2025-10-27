Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 27, em Franca:

Nome: Antônio Roberto de Souza

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista

Horário previsto do sepultamento: 12h

Nome: Wilson Torres Junior

Idade: 74 anos

Local do velório: São Vicente, sala 1 VIP

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h