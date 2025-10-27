27 de outubro de 2025
EM FRANCA

Moto adulterada comprada no Facebook: jovem é detido e liberado

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Polícia Militar encontrou o rapaz e a moto adulterada no bairro City Petrópolis
Polícia Militar encontrou o rapaz e a moto adulterada no bairro City Petrópolis

Um jovem foi detido na tarde deste domingo, 26, no bairro City Petrópolis, em Franca, pilotando uma motocicleta adulterada e sem placa. Segundo a Polícia Militar, uma denúncia informou que dois homens circulavam na moto, sendo que o garupa estava sem capacete.

Ao verem a viatura, os suspeitos tentaram fugir, arremessaram um objeto ao chão e entraram em uma residência para se esconder. Os policiais conseguiram detê-los e, durante a abordagem, o piloto afirmou ter comprado a motocicleta em um grupo de marketplace no Facebook, durante um suposto leilão, mas não soube dar detalhes sobre os vendedores.

Na pesquisa dos dados, os agentes verificaram que o número do chassi e do motor estavam suprimidos. Consta no sistema que a motocicleta registrada seria uma Titan azul, porém o veículo apreendido era uma Titan preta.

O jovem foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi ouvido e liberado. A moto permanece apreendida para investigação.

