Moto adulterada comprada no Facebook: jovem é detido e liberado

Um jovem foi detido na tarde deste domingo, 26, no bairro City Petrópolis, em Franca, pilotando uma motocicleta adulterada e sem placa. Segundo a Polícia Militar, uma denúncia informou que dois homens circulavam na moto, sendo que o garupa estava sem capacete.

Ao verem a viatura, os suspeitos tentaram fugir, arremessaram um objeto ao chão e entraram em uma residência para se esconder. Os policiais conseguiram detê-los e, durante a abordagem, o piloto afirmou ter comprado a motocicleta em um grupo de marketplace no Facebook, durante um suposto leilão, mas não soube dar detalhes sobre os vendedores.

Na pesquisa dos dados, os agentes verificaram que o número do chassi e do motor estavam suprimidos. Consta no sistema que a motocicleta registrada seria uma Titan azul, porém o veículo apreendido era uma Titan preta.