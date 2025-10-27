27 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CENSO DEMOGRÁFICO

Censo 2022 aponta presença de 21 etnias indígenas em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Odenilze Ramos/undp.org
O povo tikuna, conhecido também como magüta, contabiliza 74.061 indígenas no Brasil.
O povo tikuna, conhecido também como magüta, contabiliza 74.061 indígenas no Brasil.

Os dados mais recentes do Censo 2022, divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), revelam que o município de Franca abriga uma população de 244 pessoas indígenas, distribuídas entre 21 etnias e com quatro línguas diferentes faladas atualmente.

O Brasil tem 1.693.535 de pessoas indígenas, o que corresponde a 0,83% da população total do país. Os dados apresentados comparam a evolução entre 2010 e 2022 em diversos cenários. Segundo o IBGE, houve um aumento da população vivendo em Terras Indígenas (TI), passando de 567.582 em 2010 para 689.532 em 2022 (+ 21%).

O levantamento mostra que o número de povos e línguas indígenas no Brasil também cresceu na última década, reflexo de uma maior autoidentificação e de avanços na metodologia de coleta de dados. Em todo o país, foram identificadas 391 etnias, contra 305 em 2010, e 295 línguas, número que também aumentou em relação às 274 da década anterior.

Ainda segundo o IBGE, as mudanças resultam de uma nova forma de reconhecimento dos etnônimos — os nomes pelos quais as próprias comunidades se identificam — e do fortalecimento do sentimento de pertencimento e afirmação das identidades indígenas.

Em São Paulo, o Censo registrou 271 etnias, uma das maiores diversidades do país. Capitais como São Paulo (194 etnias) e cidades como Campinas (96) lideram em número de povos. Mesmo não estando entre os municípios com maior concentração, Franca se destaca por manter uma presença expressiva e diversa.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários