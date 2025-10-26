Motorista é preso após dirigir alcoolizado e bater em mureta

Um motorista de 52 anos, de São José da Bela Vista, foi preso em flagrante na tarde desse sábado, 25, após perder o controle da direção e bater o carro contra a mureta de proteção na rodovia Cândido Portinari, próximo ao shopping de Franca.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o condutor seguia pela faixa da esquerda, por volta das 15h, quando ocorreu o acidente. Ele não se feriu.

O homem afirmou à polícia que havia consumido cerveja em sua cidade e decidiu vir "passear" em Franca. No local, a equipe realizou o teste do bafômetro, que confirmou que ele estava dirigindo sob efeito de álcool.