26 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Motorista é preso após dirigir alcoolizado e bater em mureta

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o condutor do veículo foi levado pelos policiais rodoviários
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o condutor do veículo foi levado pelos policiais rodoviários

Um motorista de 52 anos, de São José da Bela Vista, foi preso em flagrante na tarde desse sábado, 25, após perder o controle da direção e bater o carro contra a mureta de proteção na rodovia Cândido Portinari, próximo ao shopping de Franca.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o condutor seguia pela faixa da esquerda, por volta das 15h, quando ocorreu o acidente. Ele não se feriu.

O homem afirmou à polícia que havia consumido cerveja em sua cidade e decidiu vir "passear" em Franca. No local, a equipe realizou o teste do bafômetro, que confirmou que ele estava dirigindo sob efeito de álcool.

Após o flagrante, o motorista foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e permaneceu preso à disposição da Justiça.

A polícia também constatou que o homem já havia sido autuado pelo mesmo crime em 2023, quando foi flagrado dirigindo alcoolizado.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários