Motorista é preso após dirigir alcoolizado e bater em mureta

Um motorista de 52 anos, de São José da Bela Vista, foi preso em flagrante na tarde desse sábado, 25, após perder o controle da direção e bater o carro contra a mureta de proteção na rodovia Cândido Portinari, próximo ao shopping de Franca.
Segundo informações da Polícia Rodoviária, o condutor seguia pela faixa da esquerda, por volta das 15h, quando ocorreu o acidente. Ele não se feriu.
O homem afirmou à polícia que havia consumido cerveja em sua cidade e decidiu vir "passear" em Franca. No local, a equipe realizou o teste do bafômetro, que confirmou que ele estava dirigindo sob efeito de álcool.
Após o flagrante, o motorista foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e permaneceu preso à disposição da Justiça.
A polícia também constatou que o homem já havia sido autuado pelo mesmo crime em 2023, quando foi flagrado dirigindo alcoolizado.
