Skatistas lideram reforma e levam cor à pista do Jardim Bueno

A praça "Lázaro Alves de Oliveira", com pista de skate localizada no Jardim Bueno, em Franca, passou por uma reforma comunitária nos últimos meses, realizada por skatistas e frequentadores do local. A motivação teria sido a melhoria do espaço.

Em março foi realizado o projeto. Os frequentadores se uniram e buscaram patrocínio para conseguir tintas e ferramentas para a realização da pintura.

“A pista estava um pouco sem vida. A ideia de pintar, além de trazer nova aparência para o local, serviu para ajudar o solo a se proteger de sujeiras. Com cores, o local trouxe outra vista para a praça”, disse Danilo Wener, skatista, rapper e artista conhecido como “Molusco”.