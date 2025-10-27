Skatistas lideram reforma e levam cor à pista do Jardim Bueno

A praça "Lázaro Alves de Oliveira", com pista de skate localizada no Jardim Bueno, em Franca, passou por uma reforma comunitária nos últimos meses, realizada por skatistas e frequentadores do local. A motivação teria sido a melhoria do espaço.
Em março foi realizado o projeto. Os frequentadores se uniram e buscaram patrocínio para conseguir tintas e ferramentas para a realização da pintura.
“A pista estava um pouco sem vida. A ideia de pintar, além de trazer nova aparência para o local, serviu para ajudar o solo a se proteger de sujeiras. Com cores, o local trouxe outra vista para a praça”, disse Danilo Wener, skatista, rapper e artista conhecido como “Molusco”.
A reforma aconteceu na parte alta da praça, onde o ambiente é composto por algumas árvores e corrimãos. Lojas de skate da cidade estiveram juntas em prol da realização. Ao todo, foram pelo menos nove lojas de skate e tintas colaborando, além dos pintores profissionais que se disponibilizaram para ajudar no serviço.
“O intuito é manter sempre bem cuidado, manter o local mais adequado para a prática do esporte, além de também manter a aparência do local mais bonita”, explicou Molusco.
Reforma na parte de baixo
O Circuito Paulista de Skate foi realizado em Franca no final de setembro. O evento, que foi aberto ao público, reuniu as categorias mirim, iniciante, amador (masculino e feminino) e master (masculino), todos na modalidade Street.
A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Franca, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura, junto da Associação Francana de Skate, com a homologação da Federação Paulista da modalidade.
Para a realização, a pista passou por reparos e reformas, além da nova pintura.
Limpeza em primeiro lugar
Passando pelo local, é possível ver diversas placas incentivando a preservação do ambiente. A praça recebeu novos cestos de lixo e a Prefeitura de Franca tem reforçado a limpeza no local.
“A limpeza passou a ser mais frequente e se mantém até hoje. Após a ação (reforma e pintura) recebemos diversos elogios. Agradecemos sempre todos os moradores que ajudaram também, com contribuição de água, alimentos e todo o apoio”, contou o skatista.
Necessidade de atenção
Molusco conta que a praça ainda possui uma terceira pista, o popular “bowl”, muito utilizado na modalidade de Skate Park. Ele conta que este local frequentemente entope, e faz com que, em dias de chuva, o lugar vire uma piscina e, sem o escorrimento adequado, prejudica a prática nos dias seguintes, um caso que ainda não tem solução encontrada pelos frequentadores. Apesar disso, os praticantes seguem se mobilizando para que o local seja berço de cada vez mais atletas.
“São mais de 25 anos, sempre contamos com ação voluntária de quem ocupa o espaço para a prática do esporte, que vem aumentando o número de atletas em todas as modalidades. Contamos com o apoio público para que Franca possa sempre estar bem representada em diversos campeonatos da região e de todo o Brasil”, concluiu o rapper.
Vida musical
Além do skate, o rapper Molusco leva sua vida musical. O artista tem um projeto de oficina de rimas que faz com jovens e, recentemente, lançou um trabalho de nome “Moluscamente”, música que está disponível em todas as plataformas digitais.
