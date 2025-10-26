Médica francana vence concurso de miss na Tailândia

O resultado do Miss Wellness World 2025 foi anunciado neste domingo, 26, às 14h no horário da Tailândia (4h no horário de Brasília), e a médica dermatologista francana Jessica Trindade Bruxelas de Freitas, de 30 anos, conquistou o título.

Representando o Brasil e levando consigo as raízes de Franca, Jessica se destacou entre as candidatas e trará a coroa internacional para casa. A competição, que durou dez dias e passou por cidades como Bangkok e Chiang Mai, avaliou não apenas a beleza, mas também o comportamento, o engajamento social e a proposta de bem-estar físico e mental das participantes.

Ao longo do concurso, Jessica defendeu uma causa ligada à sua profissão: a relação entre saúde mental e saúde da pele, buscando conscientizar sobre o impacto emocional de condições dermatológicas e a importância do cuidado integral com mente, corpo e alma.