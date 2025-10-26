'Graças a Deus', diz funcionário que salvou cliente engasgado

Bruno de Paula Izaías, de 38 anos, funcionário de uma padaria em Franca, salvou a vida de um cliente após realizar, pela primeira vez, a manobra de desengasgo, conhecida tecnicamente como manobra de Heimlich.

O ato rápido, corajoso e decisivo será reconhecido pela Câmara Municipal de Franca com uma moção de aplausos. Bruno conta com exclusividade ao portal GCN/Sampi como tudo aconteceu.

O caso aconteceu na terça-feira, 21, durante o horário de almoço na Padaria Senhor Pão, localizada na Avenida São Vicente. Bruno trabalha no local desde a inauguração, há quatro anos, e afirma que nunca havia passado por algo parecido. “Foi Deus. Ele é um cara grande, e por sorte eu também estava no plantão e sou grande. Foi desesperador, muito rápido. Na hora que vi, já estava tentando ajudar. Nem pensei, eu só agi”, relatou Bruno.