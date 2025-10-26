'Graças a Deus', diz funcionário que salvou cliente engasgado

Bruno de Paula Izaías, de 38 anos, funcionário de uma padaria em Franca, salvou a vida de um cliente após realizar, pela primeira vez, a manobra de desengasgo, conhecida tecnicamente como manobra de Heimlich.
O ato rápido, corajoso e decisivo será reconhecido pela Câmara Municipal de Franca com uma moção de aplausos. Bruno conta com exclusividade ao portal GCN/Sampi como tudo aconteceu.
O caso aconteceu na terça-feira, 21, durante o horário de almoço na Padaria Senhor Pão, localizada na Avenida São Vicente. Bruno trabalha no local desde a inauguração, há quatro anos, e afirma que nunca havia passado por algo parecido. “Foi Deus. Ele é um cara grande, e por sorte eu também estava no plantão e sou grande. Foi desesperador, muito rápido. Na hora que vi, já estava tentando ajudar. Nem pensei, eu só agi”, relatou Bruno.
Segundo ele, tudo começou quando estava auxiliando um entregador, passando os detalhes de uma entrega, já no encerramento do almoço, quando a atendente Tainá percebeu que algo estava errado e o chamou imediatamente. “Eu estava atendendo, com um delivery, encerrando o almoço, quando a Tainá gritou: ‘Bruno, vem cá!’. Quando olhei, o cliente já estava levantando os braços. Eu notei que era grave.”
O filho, que estava sentado à mesa em frente ao pai, levantou-se desesperado ao perceber o engasgo, tentando ajudar e pedindo ajuda imediatamente.
Bruno contou que, embora a situação fosse crítica, ele manteve a calma e garantiu que o treinamento de primeiros socorros que recebeu anteriormente fez toda a diferença.
“Foi por Deus mesmo. Em questão de segundos, cheguei à mesa, tentei posicionar como eu sabia. Tivemos um treinamento de primeiros socorros e, graças a Deus, na quarta tentativa consegui executar bem a manobra e desengasgar o cliente.”
Ele relatou que o homem já estava ficando muito vermelho e prestes a desmaiar. “Ele começou a bambear. Se demorasse alguns segundos, poderia ter acontecido o pior. Acredito que Deus me colocou ali naquele momento para ajudar.”
Bruno reforçou a importância de a população saber, ao menos, o básico de primeiros socorros. “Não escolhemos o horário. Em questão de segundos tudo pode mudar. Até o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegar, poderia ser tarde demais. Esse ensinamento deveria estar nas escolas, nas empresas. Quando acontece é tudo rápido demais.”
O vereador Walker Bombeiro da Libras (PL) confirmou que Bruno será homenageado oficialmente. “Bruno de Paula Izaías será agraciado com uma Moção de Aplausos pelo ato de bravura. Ele manteve a calma e aplicou a manobra correta, salvando uma vida. Esse gesto mostra como o conhecimento em primeiros socorros pode transformar qualquer cidadão em um herói.”
A homenagem será realizada na Câmara Municipal de Franca na terça-feira, 4, às 14h.
