Vândalo joga telhas e pedras contra casa no Jd. Boa Esperança

Um morador da rua Cruz e Souza, no Jardim Boa Esperança, em Franca, teve a casa alvo de vandalismo na noite de sexta-feira, 25. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, que chegou de bicicleta, arremessou pedaços de telha e pedras contra o telhado da residência.

A suspeita da vítima é que seja alguém do bairro. "Deu uma pane elétrica no alarme da cerca elétrica do apartamento de madrugada, mas pelo horário não teve como o pessoal responsável vir fazer a manutenção. Creio que por esse motivo houve o vandalismo. Alguém deve ter ficado bravo", relatou o homem, que preferiu não se identificar com medo da criminalidade.

De acordo com o proprietário, o ataque não deixou feridos. A vítima informou ainda que registrou boletim de ocorrência eletrônico, mas teme que, pela falta de informações sobre o suspeito, o caso não tenha desdobramentos imediatos. "Fiz boletim de ocorrência eletrônico, mas, por falta de informação, creio que não vai ter consequências", disse.