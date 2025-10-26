26 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Bandidos furtam clínica no Centro e deixam cobertor para trás

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Cobertor deixado na clínica pelo criminoso
Cobertor deixado na clínica pelo criminoso

Uma clínica odontológica localizada no Centro de Franca foi alvo de criminosos na madrugada desse sábado, 25. Os indivíduos arrombaram a porta de entrada do estabelecimento e furtaram diversos itens, deixando para trás até um cobertor, possivelmente utilizado durante a ação.

Ao chegarem para trabalhar, na manhã desse sábado, funcionários perceberam imediatamente que havia algo errado: a porta principal estava danificada e parcialmente aberta. Ao entrarem, encontraram o ambiente revirado.

Foram levados uma televisão, um computador, uma cadeira de escritório e uma plastificadora. Um dos detalhes que chamou a atenção foi o cobertor deixado no chão.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido identificado ou detido, e os itens roubados ainda não haviam sido recuperados. O caso será investigado pela Polícia Civil de Franca.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários