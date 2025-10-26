Bandidos furtam clínica no Centro e deixam cobertor para trás

Uma clínica odontológica localizada no Centro de Franca foi alvo de criminosos na madrugada desse sábado, 25. Os indivíduos arrombaram a porta de entrada do estabelecimento e furtaram diversos itens, deixando para trás até um cobertor, possivelmente utilizado durante a ação.
Ao chegarem para trabalhar, na manhã desse sábado, funcionários perceberam imediatamente que havia algo errado: a porta principal estava danificada e parcialmente aberta. Ao entrarem, encontraram o ambiente revirado.
Foram levados uma televisão, um computador, uma cadeira de escritório e uma plastificadora. Um dos detalhes que chamou a atenção foi o cobertor deixado no chão.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido identificado ou detido, e os itens roubados ainda não haviam sido recuperados. O caso será investigado pela Polícia Civil de Franca.
