Bandidos furtam clínica no Centro e deixam cobertor para trás

Uma clínica odontológica localizada no Centro de Franca foi alvo de criminosos na madrugada desse sábado, 25. Os indivíduos arrombaram a porta de entrada do estabelecimento e furtaram diversos itens, deixando para trás até um cobertor, possivelmente utilizado durante a ação.

Ao chegarem para trabalhar, na manhã desse sábado, funcionários perceberam imediatamente que havia algo errado: a porta principal estava danificada e parcialmente aberta. Ao entrarem, encontraram o ambiente revirado.

Foram levados uma televisão, um computador, uma cadeira de escritório e uma plastificadora. Um dos detalhes que chamou a atenção foi o cobertor deixado no chão.