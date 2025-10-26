Fiorino utilizada em e-commerce é furtada no Jardim São Francisco

Uma Fiat Fiorino branca, ano 1996, placa CEW5G67, foi furtada na madrugada desse sábado, 25, na rua Salvador Chicarone, no bairro Jardim São Francisco, em Franca. Segundo o proprietário, o veículo era usado para trabalho com e-commerce e armazenamento/transporte de mercadorias.
“Eu mexo com e-commerce… vou usá-la para trabalhar, pegar as coisas, sabe? Roubaram aqui na porta da minha casa, madrugada, 0h30”, relatou o dono, visivelmente abalado com a perda. Ele afirmou que o carro costumava permanecer estacionado na rua e nunca teve problemas e que, ao perceber o furto, registrou o boletim de ocorrência imediatamente.
Imagens de câmeras de segurança do local registraram o momento do furto, informação que já foi repassada às autoridades no ato do registro policial. “Fiz o boletim de ocorrência ontem mesmo, na hora em que eu acordei, que eu vi que ela não estava na porta da minha casa”, disse o proprietário, que ressaltou o valor afetivo e profissional do veículo: “Eu não sei para que eles roubam uma Fiorino dessas… Para mim tem um valor gigantesco. É para eu trabalhar.”
A polícia foi acionada e tem em mãos as imagens de segurança que podem auxiliar nas investigações.
O empresário busca agora qualquer informação que possa levar ao paradeiro do carro e disponibilizou um número para contato. Quem souber algo sobre a localização do veículo deve entrar em contato com a Polícia Militar, através do telefone 190, ou diretamente com ele, pelo número (16) 99224-8557.
