Veja o obituário deste domingo em Franca

Veja o obituário deste domingo, 26, em Franca:
Nome: Paulo Matos de Melo
- Idade: Não informada
- Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
- Funerária: Nova Franca
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Mirian de Lourdes Abrahao
- Idade: 75 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 09
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Efigenia Celina Silva
- Idade: 85 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
- Horário previsto do sepultamento: 14h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.