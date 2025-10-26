26 de outubro de 2025
LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 26, em Franca:

Nome: Paulo Matos de Melo 

  • Idade: Não informada
  • Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
  • Funerária: Nova Franca
  • Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
  • Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Mirian de Lourdes Abrahao  

  • Idade: 75 anos
  • Local do velório: São Vicente, sala 09
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
  • Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Efigenia Celina Silva  

  • Idade: 85 anos
  • Local do velório: São Vicente, sala 10
  • Funerária: Francana
  • Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
  • Horário previsto do sepultamento: 14h

