Discussão por lixo termina com homem jogando concreto em mulher

Uma diretora de marketing, de 29 anos, viveu momentos de tensão na manhã deste sábado, 24, ao ser ameaçada por um homem que atirou pedaços de concreto em sua direção, no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, em Franca. A agressão teria sido motivada após a vítima pedir para que ele recolhesse sacos de lixo que havia acabado de descartar em um terreno particular, já conhecido como ponto de descarte irregular.

A mulher, que mora na rua Voluntário Adriano Cintra, relatou que há anos enfrenta problemas com o terreno ao lado de sua casa, que frequentemente se transforma em depósito clandestino de resíduos. Segundo ela, moradores em situação de rua e até pessoas da própria região têm o costume de jogar lixo no local, atraindo mau cheiro, infestação de insetos e animais.

“Eu já os vi pegando lixo das portas das casas e rasgando tudo no terreno. A sujeira, o fedor e os bichos entram na minha casa. A gente tenta manter o mínimo de dignidade na rua, mas fica impossível”, desabafou.