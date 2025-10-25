Discussão por lixo termina com homem jogando concreto em mulher

Uma diretora de marketing, de 29 anos, viveu momentos de tensão na manhã deste sábado, 24, ao ser ameaçada por um homem que atirou pedaços de concreto em sua direção, no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, em Franca. A agressão teria sido motivada após a vítima pedir para que ele recolhesse sacos de lixo que havia acabado de descartar em um terreno particular, já conhecido como ponto de descarte irregular.
A mulher, que mora na rua Voluntário Adriano Cintra, relatou que há anos enfrenta problemas com o terreno ao lado de sua casa, que frequentemente se transforma em depósito clandestino de resíduos. Segundo ela, moradores em situação de rua e até pessoas da própria região têm o costume de jogar lixo no local, atraindo mau cheiro, infestação de insetos e animais.
“Eu já os vi pegando lixo das portas das casas e rasgando tudo no terreno. A sujeira, o fedor e os bichos entram na minha casa. A gente tenta manter o mínimo de dignidade na rua, mas fica impossível”, desabafou.
A diretora contou que, após inúmeras reclamações e acionamentos à Prefeitura e à Vigilância Sanitária, o proprietário do terreno recentemente mandou limpar o local. Mas o sossego durou pouco.
"Custou para ficar limpo e, no mesmo dia, já tinha lixo de novo. Agora a culpa é da gente? Temos de tomar conta do terreno dos outros?", reclamou.
A discussão neste sábado
Por volta das 10h, a moradora saía de casa quando notou o homem empurrando um carrinho de supermercado carregado com, pelo menos, quatro sacos de lixo doméstico, restos de comida e rejeitos orgânicos. Ela viu o momento exato em que ele passou a descarregar tudo no terreno.
A diretora se aproximou e pediu que ele parasse. “Você sabia que o que está fazendo pode dar cadeia, né? Jogando lixo aí, pode recolher tudo o que jogou”, alertou.
O homem, porém, respondeu com deboche. “Eu não estou nem aí… vou jogar e não vou pegar.”
Vendo que a conversa não resolvia, a moradora afirmou que chamaria a polícia. “Por que você não deixa esse lixo na porta da sua casa? Se está de pé, deve morar por aqui! O lixeiro passou ontem!”
Novamente desprezando o pedido, ele provocou: "liga! Eu quero ver você ligar! Bota a polícia na quebrada e você vai ver o que acontece..."
Quando ela iniciou a ligação, o suspeito elevou o nível da ameaça. “Eu não vou pegar nada, sua barata branca! Eu vou te acertar! Sai fora e vai cuidar da sua vida!”
Nesse momento, ele pegou pedaços de concreto e começou a arremessá-los na direção da mulher, que rapidamente iniciou uma gravação com o celular como prova.
A agressão chamou a atenção de motoristas que passavam pela via e vizinhos saíram de casa, assustados com os gritos. Um carro com duas pessoas parou ao lado do homem pedindo para que ele parasse, mas ele continuou jogando pedras e xingando.
Uma moradora da região confirmou à reportagem que a situação não é novidade. "Ele vive furtando por aqui, ainda faz a maior sujeira e a gente é que tem de limpar. Já passou da hora de alguém fazer alguma coisa", contou.
A Polícia Militar foi chamada imediatamente, mas, quando a equipe chegou, o homem já havia fugido. O caso foi registrado como ameaça e dano, e a mulher foi orientada a apresentar o registro da filmagem na CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Já os sacos de lixo permanecem espalhados no terreno.
“A gente está desamparado, o dono do terreno não está nem aí, estamos lutando por uma coisa que nem nossa é. Queremos só poder viver na nossa rua com tranquilidade e limpeza. Não é pedir demais”, finalizou a vítima, ainda abalada.
