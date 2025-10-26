Ciênciamóvel leva aprendizado interativo às escolas de Franca

O projeto Ciênciamóvel, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, tem transformado o aprendizado de estudantes da rede municipal em uma experiência científica itinerante.
Com o tema atual voltado à biologia, o caminhão-laboratório visita escolas da cidade com atividades práticas e lúdicas, explorando conteúdos como DNA, vírus, corpo humano, esqueleto, fases da gestação, pirâmide alimentar e muito mais.
As ações são conduzidas por professores especialistas, que adaptam as experiências conforme a faixa etária dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. As visitas ocorrem às terças e quartas-feiras, mediante agendamento, e o museu permanece o dia todo em cada escola.
Além do caminhão itinerante, o projeto se integra ao Espaço de Difusão Científica, que inclui o Museu de Ciências e o Observatório de Astronomia. Esses espaços recebem escolas de Franca e região e funcionam de segunda a sexta-feira, em três períodos. Somente em setembro, mais de 8,4 mil pessoas participaram das atividades.
No observatório, o destaque atual é a observação de Saturno, um dos planetas mais admirados pelos visitantes. Mais informações e agendamentos podem ser feitos pelos telefones (16) 3706-8489 e (16) 3706-8490.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.