Ciênciamóvel leva aprendizado interativo às escolas de Franca

O projeto Ciênciamóvel, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, tem transformado o aprendizado de estudantes da rede municipal em uma experiência científica itinerante.

Com o tema atual voltado à biologia, o caminhão-laboratório visita escolas da cidade com atividades práticas e lúdicas, explorando conteúdos como DNA, vírus, corpo humano, esqueleto, fases da gestação, pirâmide alimentar e muito mais.

As ações são conduzidas por professores especialistas, que adaptam as experiências conforme a faixa etária dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. As visitas ocorrem às terças e quartas-feiras, mediante agendamento, e o museu permanece o dia todo em cada escola.