Palestra em escola de Franca alerta contra exploração infantil

A Emeb Florestan Fernandes, localizada no Jardim Vera Cruz, em Franca, realizou na última sexta-feira, 24, uma palestra educativa voltada aos alunos dos 4º anos, nos períodos da manhã e da tarde, com o objetivo de conscientizar sobre o combate ao trabalho infantil.

Durante a atividade, as crianças foram estimuladas a refletir sobre os direitos à infância, à educação e ao lazer, além dos riscos e prejuízos causados pela exploração infantil.

De maneira interativa, os estudantes aprenderam a diferença entre ajudar em casa e exercer um trabalho que comprometa os estudos ou a saúde. Também conheceram o que diz a legislação brasileira, que proíbe o trabalho antes dos 14 anos, exceto na condição de aprendiz, e assegura a proteção integral de crianças e adolescentes.