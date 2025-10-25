Criminoso invade casas no Centro de Franca à luz do dia

Uma sequência de furtos em casas e estabelecimentos do Centro de Franca tem preocupado moradores e comerciantes. Os crimes ocorrem em plena luz do dia e, segundo testemunhas, o autor seria um homem que se disfarça de pedreiro, eletricista ou prestador de serviços para não levantar suspeitas.

O caso mais recente ocorreu na noite dessa sexta-feira, 24, quando o criminoso foi flagrado andando sobre os telhados de imóveis na região. Apesar da rápida chegada da Polícia Militar, ele conseguiu fugir e ainda não foi identificado.

Um morador da rua General Osório relatou ao portal GCN/Sampi que tem acompanhado a movimentação suspeita há semanas.