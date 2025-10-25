Criminoso invade casas no Centro de Franca à luz do dia

Uma sequência de furtos em casas e estabelecimentos do Centro de Franca tem preocupado moradores e comerciantes. Os crimes ocorrem em plena luz do dia e, segundo testemunhas, o autor seria um homem que se disfarça de pedreiro, eletricista ou prestador de serviços para não levantar suspeitas.
O caso mais recente ocorreu na noite dessa sexta-feira, 24, quando o criminoso foi flagrado andando sobre os telhados de imóveis na região. Apesar da rápida chegada da Polícia Militar, ele conseguiu fugir e ainda não foi identificado.
Um morador da rua General Osório relatou ao portal GCN/Sampi que tem acompanhado a movimentação suspeita há semanas.
Segundo ele, a casa vizinha está disponível para locação há cerca de três semanas, e foi nesse período que os furtos começaram. “Eu consigo ver o telhado dessa casa, e notei que havia uns disjuntores, fios, uma barra de ferro que não havia antes. Quando foi ontem, umas 13h30, eu me deparei com o homem em cima do telhado em plena luz do dia, levando as coisas da casa embora. Em seguida, ele entrou na casa ao lado”, disse o morador, que preferiu não se identificar com medo da criminalidade.
O proprietário da casa furtada nesta sexta-feira contou à reportagem, neste sábado, 25, que os furtos já aconteceram diversas vezes, sempre sem que o criminoso fosse localizado.
O prejuízo financeiro passa de R$ 4 mil. “Ele entra nas casas em plena luz do dia. Às vezes, fica com uma pá de pedreiro na mão para que as pessoas não desconfiem. Ele levou toda a fiação elétrica da minha casa, torneiras… Arrumei tudo, e agora ele voltou”, contou revoltado.
O morador explicou que, nesta última invasão, o criminoso tentou estourar a cerca elétrica e acredita que tenha levado um choque antes de desistir e arrombar o portão social. "Como ele já tinha levado tudo da parte da frente, foi para a área de lazer. Levou o disjuntor da sauna, da piscina, torneiras e mais fios. A gente gasta e ele volta e faz de novo."
De acordo com o proprietário, o eletricista que realizou os reparos relatou que pelo menos cinco casas da região já registraram prejuízos causados pelo mesmo criminoso, todas em condições semelhantes.
Moradores registraram o invasor caminhando sobre os telhados antes de acessar os imóveis.
A reportagem comunicou à Polícia Militar sobre os casos de insegurança no Centro de Franca. Em caso de resposta, o texto poderá ser atualizado.
