'Todos os jogos são duríssimos', diz Helinho após vitória em SP

Após vencer o Paulistano por 71 a 69 no ginásio "Antônio Prado Júnior", em São Paulo, o técnico Helinho Garcia ressaltou a importância da disciplina e da concentração para a sequência do Sesi Franca Basquete no NBB. O time francano fará sua estreia em casa nesta terça-feira, 28, às 19h, contra o Caxias do Sul, no ginásio "Pedrocão", em Franca.
"O campeonato já mostra que todos os jogos são duríssimos, e precisamos ser extremamente concentrados e disciplinados para alcançar as vitórias e os nossos objetivos”, afirmou o treinador.
Helinho reconheceu que o time oscilou contra o Paulistano durante a partida. "Foi um jogo muito duro. Tivemos o controle no primeiro tempo, depois perdemos por falhas defensivas e também por mérito do adversário."
A oscilação do jogo ficou clara já nos parciais. Franca venceu o primeiro quarto por 21 a 18, mas perdeu os dois seguintes, por 19 a 20 e 13 a 18. Nos 10 minutos finais, a equipe se recuperou, venceu por 18 a 13 e garantiu a vitória fora de casa.
"O mais importante é que no último quarto voltamos a defender melhor, retomamos o ritmo e conquistamos uma vitória importante na casa do adversário", completou.
Agora, com o apoio da torcida, a equipe espera embalar a quarta vitória consecutiva e manter a invencibilidade na competição nacional. Os ingressos para o jogo entre Franca e Caxias do Sul já estão à venda: R$ 15 (arquibancada) e R$ 30 (cadeira numerada).
