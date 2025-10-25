Suspeito do golpe do Detran tentou furtar outro idoso em Franca

O criminoso que se passou por agente do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e da Prefeitura para furtar o cartão de um idoso no Jardim Ângela Rosa, em 18 de fevereiro, já tinha tentado fazer outra vítima em Franca.
Câmeras de segurança registraram a ação na manhã de 16 de outubro, por volta das 9h05, na rua Ângelo Felício, no Jardim Planalto.
Nas imagens, o suspeito chegou em uma motocicleta, tocou a campainha e conversou com o morador, um idoso de 67 anos, que o atendeu sem abrir o portão. Segundo familiares, a vítima desconfiou quando o homem mencionou o nome "Detran".
Percebendo que não teria sucesso, o golpista mudou de assunto, perguntou onde havia uma farmácia próxima para colocar créditos no celular e deixou o local logo em seguida.
Furto de cartão de idoso
Um idoso de 84 anos, morador do Jardim Ângela Rosa, em Franca, foi vítima de um golpe aplicado por um homem que se passava por funcionário do Detran e da Prefeitura. O caso aconteceu no dia 18 de outubro.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela família na CPJ (Central de Polícia Judiciária), o golpista apresentou um documento falso dentro de um envelope com o logotipo do Detran e disse que precisava cobrar uma pequena taxa de entrega, no valor de R$ 4,60, que só poderia ser paga com cartão.
Durante o falso procedimento, ele furtou o cartão bancário do idoso e realizou compras, causando um prejuízo de cerca de R$ 300.
Investigação
A Polícia Civil investiga os dois casos e apura se o mesmo homem tentou enganar outras vítimas na cidade. A orientação é para que familiares fiquem atentos e alertem idosos sobre esse tipo de golpe, que tem se tornado cada vez mais comum.
