Suspeito do golpe do Detran tentou furtar outro idoso em Franca

O criminoso que se passou por agente do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e da Prefeitura para furtar o cartão de um idoso no Jardim Ângela Rosa, em 18 de fevereiro, já tinha tentado fazer outra vítima em Franca.

Câmeras de segurança registraram a ação na manhã de 16 de outubro, por volta das 9h05, na rua Ângelo Felício, no Jardim Planalto.

Nas imagens, o suspeito chegou em uma motocicleta, tocou a campainha e conversou com o morador, um idoso de 67 anos, que o atendeu sem abrir o portão. Segundo familiares, a vítima desconfiou quando o homem mencionou o nome "Detran".