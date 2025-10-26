Luiza Helena emociona ao lembrar Patrícia Pizzo na Noite EP

A Noite EP – Empresários e Personalidades chegou à sua 50ª edição, celebrando meio século de histórias e homenagens. A festa aconteceu na sexta-feira, 24, no Villa Eventos, em Franca, e reuniu empresários, personalidades e convidados ilustres — entre eles, Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza.

Durante o evento, Luiza Helena destacou o legado da criadora do projeto, a colunista Patrícia Pizzo, e elogiou o trabalho de sua neta, a colunista e apresentadora Camila Pizzo, que hoje mantém e renova essa tradição.

"Fazia muito tempo que eu não vinha a essas festas. Eu prometi à Camila que viria porque essa é uma história de Franca, uma história que acompanhei desde que me entendo por gente", contou Luiza Helena.