26 de outubro de 2025
50 ANOS DE FESTA

Luiza Helena emociona ao lembrar Patrícia Pizzo na Noite EP

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Divulgação
Apresentadora e colunista Camila Pizzo e a empresária Luiza Helena Trajano
Apresentadora e colunista Camila Pizzo e a empresária Luiza Helena Trajano

A Noite EP – Empresários e Personalidades chegou à sua 50ª edição, celebrando meio século de histórias e homenagens. A festa aconteceu na sexta-feira, 24, no Villa Eventos, em Franca, e reuniu empresários, personalidades e convidados ilustres — entre eles, Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza.

Durante o evento, Luiza Helena destacou o legado da criadora do projeto, a colunista Patrícia Pizzo, e elogiou o trabalho de sua neta, a colunista e apresentadora Camila Pizzo, que hoje mantém e renova essa tradição.

"Fazia muito tempo que eu não vinha a essas festas. Eu prometi à Camila que viria porque essa é uma história de Franca, uma história que acompanhei desde que me entendo por gente", contou Luiza Helena.

A empresária também fez questão de agradecer ao jornalista Corrêa Neves Jr., CEO do portal GCN/Sampi, por ter aberto as portas do jornal "Comércio da Franca" para Patrícia quando ela decidiu encerrar a carreira jornalística no veículo.

"Quero agradecer ao Junior, porque quando resolvemos fazer um trabalho com a Patrícia, ele foi o primeiro a dar apoio. Isso é algo que merece ser lembrado. O que estamos vendo hoje é gratidão por um trabalho maravilhoso que a Patrícia fez e que a Camila continua com muita humildade."

Luiza Helena lembrou ainda da ligação entre o Magazine Luiza e a trajetória da colunista. "O Magazine Luiza sempre esteve com a Patrícia. Tanto é que hoje fui ao palco com o gerente da nossa loja 1. É uma alegria ver o quanto a festa está bonita, organizada e prestigiada.”

Tradição e legado familiar

Idealizada há 50 anos pela colunista Patrícia Pizzo, a Noite EP consolidou-se como um marco no calendário social de Franca. A neta, Camila Pizzo, herdou o propósito de valorizar pessoas e histórias que contribuem para o desenvolvimento da cidade.

Camila destacou a emoção de dar continuidade ao trabalho da avó e reforçou o caráter afetivo da celebração. "É uma Noite EP histórica. Temos aqui pessoas que fazem parte da história da nossa Franca e que são destaque no mundo inteiro. Eu fico muito feliz e agradecida por todo esse prestígio e pela cobertura. É uma noite que mexe com o meu coração."

A anfitriã ressaltou também o valor de reunir gerações e manter viva a tradição da festa. "Temos famílias inteiras homenageadas — avós, filhos, netos — cada um em seu ramo, todos com histórias inspiradoras. É gratificante poder valorizar as pessoas, porque são elas que fazem tudo acontecer", finalizou.

A festa

Com ingressos esgotados, a Noite EP celebrou sua 50ª edição em grande estilo. O público prestigiou shows das bandas Conexão Nacional e Malabarizando e um buffet premium preparado especialmente para a ocasião — coroando uma noite de reencontros, homenagens e emoção.

