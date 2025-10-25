Fim de semana será de sol e calor em Franca

O fim de semana em Franca será de tempo firme, com sol e calor, segundo a previsão do Climatempo. Mesmo com o aumento de nuvens à tarde e à noite, não há previsão de chuva nem para o sábado, 25, nem para o domingo, 26.
No sábado, os termômetros variam entre 17°C e 30°C, com sol e aumento de nuvens à tarde. À noite, o céu deverá ficar encoberto, mas sem registro de chuva.
No domingo, o calor se intensifica: a mínima será de 18°C, e a máxima pode chegar a 32°C. O dia deve ficar nublado à tarde e à noite. A umidade relativa do ar deve cair para 28% por volta das 14h, abaixo do mínimo ideal de 60% para a saúde humana.
A chuva, mesmo em pequena quantidade, deve retornar apenas na segunda-feira, 27, com previsão de pancadas à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre 21°C e 31°C, e a expectativa é de apenas 1 milímetro de chuva no dia.
