Fransérgio e Tidy disputam a Câmara; Bassi observa e calcula

A disputa pela presidência da Câmara Municipal de Franca começou a tomar forma. A pouco mais de 40 dias da eleição, marcada para 4 de dezembro, Fransérgio Garcia (PL) e Marcelo Tidy (MDB) confirmaram ao GCN/Sampi que concorrem ao comando do Legislativo em 2026.

Nos bastidores, o atual presidente Daniel Bassi (PSD) não descarta permanecer no cargo - desde que o colega emedebista desista da candidatura.

A disputa ainda é discreta à luz do público, mas os “cafezinhos” no plenário e nas antessalas da Casa se tornaram diários. Conversas, sondagens e promessas já dão o tom de uma eleição que promete ser mais de articulação do que de embate aberto.

Acordo antigo define o tabuleiro atual