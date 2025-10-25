25 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Motorista capota Palio Weekend na rodovia João Traficante

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Carro capotado no acostamento da rodovia João Traficante
Carro capotado no acostamento da rodovia João Traficante

O condutor de um Palio Weekend branco, de 45 anos, identificado como Robson Batista de Oliveira, ficou ferido após perder o controle do veículo e capotar no acostamento da rodovia João Traficante, na manhã deste sábado, 25. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 13, no sentido FrancaIbiraci (MG).

A vítima seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e o carro capotou, parando com as rodas viradas para cima. O motorista permaneceu dentro do veículo até a chegada do socorro.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram as primeiras a chegar ao local e encontraram Robson ainda dentro do carro. Na sequência, uma equipe do Corpo de Bombeiros, sob comando do Sargento Boorati, realizou a retirada da vítima do automóvel. De acordo com o sargento, o motorista estava retido no veículo, porém não ficou preso às ferragens.

Robson relatou que não se lembra do momento do acidente, tendo consciência apenas da retirada realizada pelas equipes de resgate. Ele sofreu ferimentos, mas não corre risco de morte.

Após receber os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada pela unidade do Samu para a Santa Casa de Franca, onde passará por avaliação médica.

Como o capotamento ocorreu no acostamento da rodovia, não houve necessidade de interdição do trânsito no trecho.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários