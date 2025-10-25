Motorista capota Palio Weekend na rodovia João Traficante

O condutor de um Palio Weekend branco, de 45 anos, identificado como Robson Batista de Oliveira, ficou ferido após perder o controle do veículo e capotar no acostamento da rodovia João Traficante, na manhã deste sábado, 25. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 13, no sentido Franca–Ibiraci (MG).

A vítima seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e o carro capotou, parando com as rodas viradas para cima. O motorista permaneceu dentro do veículo até a chegada do socorro.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram as primeiras a chegar ao local e encontraram Robson ainda dentro do carro. Na sequência, uma equipe do Corpo de Bombeiros, sob comando do Sargento Boorati, realizou a retirada da vítima do automóvel. De acordo com o sargento, o motorista estava retido no veículo, porém não ficou preso às ferragens.