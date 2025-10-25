Motorista capota Palio Weekend na rodovia João Traficante

O condutor de um Palio Weekend branco, de 45 anos, identificado como Robson Batista de Oliveira, ficou ferido após perder o controle do veículo e capotar no acostamento da rodovia João Traficante, na manhã deste sábado, 25. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 13, no sentido Franca–Ibiraci (MG).
A vítima seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção e o carro capotou, parando com as rodas viradas para cima. O motorista permaneceu dentro do veículo até a chegada do socorro.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram as primeiras a chegar ao local e encontraram Robson ainda dentro do carro. Na sequência, uma equipe do Corpo de Bombeiros, sob comando do Sargento Boorati, realizou a retirada da vítima do automóvel. De acordo com o sargento, o motorista estava retido no veículo, porém não ficou preso às ferragens.
Robson relatou que não se lembra do momento do acidente, tendo consciência apenas da retirada realizada pelas equipes de resgate. Ele sofreu ferimentos, mas não corre risco de morte.
Após receber os primeiros atendimentos no local, a vítima foi encaminhada pela unidade do Samu para a Santa Casa de Franca, onde passará por avaliação médica.
Como o capotamento ocorreu no acostamento da rodovia, não houve necessidade de interdição do trânsito no trecho.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.