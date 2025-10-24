Borracheiro desaparecido em Franca é localizado e passa bem

A família do borracheiro José Tiago Costa, de 40 anos, morador da Vila Santa Terezinha, em Franca, informou que ele foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 24, e está bem.
José Tiago havia desaparecido na manhã de quinta-feira, 23, após sair de casa, na rua Barão Santo Ângelo, sem informar o destino. Familiares registraram um boletim de ocorrência e iniciaram as buscas ainda na noite de quinta.
De acordo com relatos da mãe, Maria de Fátima, o filho atravessa um momento delicado emocionalmente. “Ele saiu de casa sem dizer nada. Como nunca tinha sumido assim, achamos que voltaria logo. Quando as horas foram passando, ficamos preocupados e registramos o boletim”, contou.
Nesta sexta, um conhecido da família entrou em contato informando que José Tiago havia sido localizado. Segundo os familiares, ele estava sem bateria no celular e pediu para um homem avisar que estava bem. Em seguida, ele se dirigiu para a clínica de um amigo, onde permanece sob cuidados.
A família agradeceu o apoio e as mensagens recebidas durante o período em que ele esteve desaparecido.
