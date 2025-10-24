Sesi Franca busca fechar excursão de três jogos fora com vitória

O Sesi Franca enfrenta o Paulistano, nesta sexta-feira, 24, às 19h30, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, pela terceira partida pelo NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/26.

O time francano - atual tetracampeão da competição nacional - busca fechar sua excursão de três jogos fora de casa, neste início de campeonato, com mais uma vitória. A equipe venceu o Osasco na estreia, em Osasco, e o Pinheiros, na última terça-feira, na capital paulista.

O técnico Helinho Garcia não poderá contar com o ala/armador norte-americano David Jackson, com uma lesão na coxa. Ele deverá ficar de fora do time por quatro semanas. No restante, todos atletas estão à disposição, inclusive Bennett, Mineiro e Laterza, que se recuperam de lesões leves.