Franca e região estão entre os destaques do “24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo”, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, que iniciou na última semana a etapa de provas com número recorde de inscritos.

A Cati (Diretoria de Assistência Técnica Integral) recebeu 391 amostras de cafés arábica e canéfora, que estão sendo avaliadas no Ital-Apta (Instituto de Tecnologia de Alimentos da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios), em Campinas. A região de Franca teve participação expressiva, com o envio de 92 amostras.

Dentre as amostras enviadas, 19 são produzidas na cidade de Franca, especificamente, e 73 provenientes de municípios vizinhos. Entre eles, Pedregulho lidera com 33 amostras de dois tipos diferentes, seguida por Cristais Paulista, com 15 amostras de três variedades. Também participam Batatais (1), Guará (1), Jeriquara (5 – dois tipos), Orlândia (1), Patrocínio Paulista (2), Restinga (5 – dois tipos), Ribeirão Corrente (8 – dois tipos) e São José da Bela Vista (1).