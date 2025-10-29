Franca e região estão entre os destaques do “24º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo”, promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, que iniciou na última semana a etapa de provas com número recorde de inscritos.
A Cati (Diretoria de Assistência Técnica Integral) recebeu 391 amostras de cafés arábica e canéfora, que estão sendo avaliadas no Ital-Apta (Instituto de Tecnologia de Alimentos da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios), em Campinas. A região de Franca teve participação expressiva, com o envio de 92 amostras.
Dentre as amostras enviadas, 19 são produzidas na cidade de Franca, especificamente, e 73 provenientes de municípios vizinhos. Entre eles, Pedregulho lidera com 33 amostras de dois tipos diferentes, seguida por Cristais Paulista, com 15 amostras de três variedades. Também participam Batatais (1), Guará (1), Jeriquara (5 – dois tipos), Orlândia (1), Patrocínio Paulista (2), Restinga (5 – dois tipos), Ribeirão Corrente (8 – dois tipos) e São José da Bela Vista (1).
O concurso reúne 328 cafeicultores de 77 municípios paulistas e inclui categorias como natural, cereja descascado, fermentado, orgânico e conilon/robusta. As 376 amostras selecionadas passaram, entre os dias 19 e 23 de outubro, por torra conduzida por quatro mestres e, em seguida, pela etapa de degustação sensorial, realizada por nove provadores profissionais.
"A primeira etapa do Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo de 2025 foi encerrada com um número recorde de inscrições! Agradecemos a confiança do cafeicultor paulista e, em breve, vamos conhecer os ganhadores", afirma o diretor da Cati, Ricardo Pereira.
A organização do concurso envolve a CodeAgro (Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios) e a Apta (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios), com apoio do Ital, do IB-Apta (Instituto Biológico), do IAC-Apta (Instituto Agronômico) e da Coordenação das Câmaras Setoriais. O evento também conta com parceria do SindiCafé-SP (Sindicato da Indústria de Café do Estado de São Paulo), da Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café), da Carmomaq, da Kaleido e do CPC (Centro de Preparação de Café).
A cerimônia de premiação está marcada para 18 de novembro, quando serão revelados os cafés campeões de São Paulo.
