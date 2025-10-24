Espetáculo 'Jacinta' chega a Franca com sessões gratuitas

O Ponto de Cultura Espaço Nulo receberá, neste fim de semana, o espetáculo “Jacinta — Você só morre quando dizem seu nome pela última vez”, da Cia do Pássaro. As apresentações serão gratuitas, com sessões no sábado, 25, às 20h, e no domingo, 26, às 19h.
Escrita e dirigida por Dawton Abranches, a peça é inspirada na história real de Jacinta Maria de Santana, mulher negra que, após morrer nas ruas de São Paulo no início do século XX, teve seu corpo embalsamado e exposto por quase 30 anos na Faculdade de Direito do Largo São Francisco — tratado como “curiosidade científica” e usado em trotes estudantis.
A montagem conta com a francana Gislaine Nascimento e Alessandro Marba no elenco, acompanhados da musicista Camila Silva, que executa a trilha ao vivo com cavaquinho e cuíca, em diálogo com o universo do samba. A produção é do francano Fernando Gimenes, do Plataforma – Estúdio de Produção Cultural.
O espetáculo integra a “Trilogia do Resgate”, projeto da Cia do Pássaro que busca recontar trajetórias históricas apagadas da memória nacional.
As entradas são gratuitas e devem ser retiradas com 30 minutos de antecedência.
O Ponto de Cultura Espaço Nulo está localizado na rua Maria Cândida de Vilhena, 530, no Jardim Dr. Antonio Petraglia, em Franca.
Sobre Jacinta
Jacinta teve sua história redescoberta apenas em 2021 pela historiadora Suzane Jardim, que encontrou registros em jornais de 1929. A pesquisa revelou que o responsável pelo embalsamamento, o médico Amâncio de Carvalho, chegou a ser homenageado com o nome de uma rua na Vila Mariana, bairro paulistano — enquanto a vítima permaneceu anônima por quase um século.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.